Pápež Lev XIV. prijal rodiny obetí požiaru v Crans-Montane
Autor TASR
Vatikán 15. januára (TASR) - Pápež Lev XIV. vo štvrtok na súkromnej audiencii vo Vatikáne prijal približne 20 príbuzných obetí novoročného požiaru v turistickom stredisku Crans-Montana. Povedal im, že viera môže pomôcť v najtemnejších a najbolestivejších momentoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Viera, ktorá prebýva v nás, osvetľuje najtemnejšie a najbolestnejšie chvíle našich životov nenahraditeľným svetlom a pomáha nám pokračovať statočne na ceste k nášmu cieľu,“ uviedol pápež. Pozostalým tiež povedal, že opäť nájdu radosť.
Pri požiari v bare Le Constellation vo švajčiarskej Crans- Montane počas novoročných osláv zahynulo 40 ľudí a ďalších 116 utrpelo zranenia. Zrejme ho spôsobili prskavky alebo iný typ zábavnej pyrotechniky pripevnené k fľašiam šampanského. Od nich sa zapálil strop a oheň sa rýchlo rozšíril na celý bar. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu a či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti.
Vyšetrovanie sa vedie iba voči majiteľom baru, ktorých obvinili z neúmyselného usmrtenia, neúmyselného ublíženia na zdraví a neúmyselného podpaľačstva. Švajčiarsky súd v pondelok poslal spolumajiteľa baru Jacqua Morettiho na tri mesiace do väzby.
Medzi obeťami požiaru bolo aj šesť Talianov, z nich najmladšou bolo 15-ročné dievča.
