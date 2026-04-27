Pápež Lev XIV. sa stretol s arcibiskupkou z Canterbury
Pápežská audiencia vo Vatikáne bola súčasťou Mullallyovej prvej zahraničnej cesty od jej marcového prevzatia funkcie najvyššej duchovnej predstaviteľky anglikánskej cirkvi.
Autor TASR
Vatikán 27. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. privítal v pondelok vo Vatikáne prvú ženu na čele anglikánskej cirkvi arcibiskupku z Canterbury Sarah Mullallyovou. Počas stretnutia s ňou vyzval na jednotu s cieľom účinnejšie šíriť evanjelium. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Zatiaľ čo náš utrápený svet veľmi potrebuje Kristov mier, rozdelenie medzi kresťanmi oslabuje našu schopnosť byť úspešnými nositeľmi tohto pokoja,“ povedal pápež Mullallyovej a členom jej delegácie v prejave, ktorý zverejnil Vatikán.
„Ak si má svet vziať naše kázanie k srdcu, musíme byť vytrvalí v našich modlitbách a v úsilí odstrániť všetky prekážky, ktoré bránia hlásaniu evanjelia,“ uviedol s tým, že „jednota v záujme plodnejšej evanjelizácie“ je opakujúcou sa témou celého jeho pôsobenia.
Lev XIV. spomenul pokrok medzi oboma cirkvami v „historicky sporných otázkach“, ale dodal, že „v posledných desaťročiach vznikli nové problémy“, bez toho, aby ich ďalej konkretizoval.
„Napriek tomu nesmieme dovoliť, aby nám tieto pretrvávajúce výzvy bránili využiť každú možnú príležitosť na to, aby sme spoločne hlásali Krista svetu,“ povedala hlava katolíckej cirkvi.
Mullallyová (64), prvá žena na čele približne 85 miliónov anglikánov, je bývalá zdravotná sestra, je vydatá a má dve deti.
V 16. storočí sa kráľ Henrich VIII. odtrhol od katolíckej cirkvi a založil anglikánsku cirkev.
V nasledujúcich storočiach sa vzájomné vzťahy medzi cirkvami postupne zlepšovali, no v roku 2016 sa objavili nové rozpory, najmä v súvislosti s vysvätením žien, ktoré katolícka cirkev neumožňuje.
Ženy môžu byť v Anglikánskej cirkvi biskupkami od roku 2014, hoci táto otázka naďalej vyvoláva spory.
