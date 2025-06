Pápež Lev XIV. sa vracia k tradícii dovoleniek v letnom sídle pri Ríme

Vatikán 18. júna (TASR) - Prefektúra Pápežského domu oznámila, že pápež Lev XIV. má na toto leto naplánované dva pobyty v pápežskom paláci v Castel Gandolfo neďaleko Ríma. Oživí tak tradíciu, od ktorej jeho predchodca, pápež František, upustil. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Lev bude v Castel Gandolfe, ktoré sa nachádza približne 25 kilometrov juhovýchodne od Ráma, najprv v čase od 6. do 20. júla. V nedeľu 13. júla pápež odslúži omšu v miestnom farskom kostole sv. Tomáša z Villanovy a na poludnie sa bude s veriacimi na námestí Piazza della Libert pred Apoštolským palácom v Castel Gandolfe modliť modlitbu Anjel Pána. O týždeň neskôr bude nedeľnú omšu celebrovať v katedrále v Albane.



V mesiaci júl sa nebudú konať žiadne súkromné audiencie, generálne audiencie budú obnovené v stredu 30. júla.



Do Castel Gandolfa sa pápež vráti ešte 15. augusta, aby tam oslávil sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Návrat do Vatikánu je naplánovaný na 17. augusta.



Palác na kopci s výhľadom na jazero Albano je vo vlastníctve Svätej stolice od roku 1596 a už dlho je obľúbeným letným sídlom pápežov, ktorí tam unikajú pred horúčavami v Ríme. V priebehu storočí sa komplex rozrástol a teraz sa rozprestiera na ploche 55 hektárov, na ktorých je aj ekologická farma s chovom kráv, sliepok s voľným výbehom a včelstvami.



Pápež František počas svojho 12 rokov trvajúceho pontifikátu do Castel Gandolfa zavítal niekoľkokrát, ale nikdy sa tam dlhšie nezdržal. Namiesto toho dal v roku 2016 premeniť súkromné apartmány na múzeum.



Františkova neprítomnosť v rezidencii nebola ničím výnimočná – z 33 pápežov, ktorí tam mohli bývať, tak urobila len približne polovica.



Františkov predchodca Benedikt XVI. si však tento palác užíval mnoho liet a istý čas tam strávil aj po svojej abdikácii v roku 2013. Následne býval v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikánskych záhradách.