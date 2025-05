Pápež Lev XIV. si želá zjednotenú a misionársku cirkev

Vatikán 18. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. v homílii počas svojej inauguračnej omše na Námestí svätého Petra vo Vatikáne v nedeľu poukázal na to, že v súčasnej dobe je vo svete priveľa rozdelenia, a podľa vlastných slov si želá zjednotenú cirkev, ktorá bude kvasom pre svet, informuje TASR.



„V našej dobe stále vidíme priveľa rozdelenia, priveľa rán spôsobených nenávisťou, násilím, strachom z inakosti, ale aj hospodársky systém, ktorý vykorisťuje zdroje Zeme a vytláča na okraj tých najchudobnejších,“ povedal v homílii.



Odvolal sa na pápeža Leva XIII., ktorý viedol cirkev pred viac než storočím a encyklikou Rerum novarum o robotníckej otázke vyložil sociálnu náuku cirkvi. Z encykliky súčasný pontifex citoval slová o láske ako kľúčovom posolstve evanjelia: „Ak by vo svete prevládla, či by hneď neustal každý rozpor a nevrátil sa pokoj?“



Nový pápež v krátkosti vzdal hold svojmu predchodcovi Františkovi, ktorý zomrel na Veľkonočný pondelok. Následne uviedol, že kardináli sa v konkláve na začiatku mája zišli s tým, aby zvolili pápeža, ktorý bude schopný strážiť bohaté dedičstvo kresťanskej viery a zároveň hľadieť do budúcnosti, aby čelil otázkam, obavám a výzvam dnešného sveta.



„Bol som zvolený bez akejkoľvek zásluhy a teraz s bázňou a chvením prichádzam medzi vás ako brat, ktorý chce byť služobníkom vašej viery a vašej radosti, kráčajúc spolu s vami po cestách lásky Boha, pretože on chce, aby sme boli všetci zjednotení ako jedna rodina,“ povedal Lev XIV.



Vyzval na misijného ducha v cirkvi: „aby sme sa neuzatvárali v malých skupinkách a necítili sa nadradení svetu“.



„Sme povolaní dávať Božiu lásku každému, aby sme dosiahli jednotu, ktorá neruší naše rozdiely, ale váži si osobnú históriu každého, ako aj spoločenskú a náboženskú kultúru všetkých národov,“ povedal a dodal na záver, že misionárska cirkev „musí otvárať svoje náručie svetu a ohlasovať Slovo“.



Pred homíliou a po evanjeliu, ktoré zaznelo v latinčine a gréčtine, prijal Lev XIV. pápežské insígnie - pálium a rybársky prsteň symbolizujúci službu apoštola Petra.



Šesťdesiatdeväťročného Roberta Francisa Prevosta zvolili kardináli v konkláve za 267. pápeža rímskej cirkvi 8. mája. Prijal meno Lev XIV. Pápežom so všetkými právomocami sa stal ihneď, inauguračnú omšu, ktorou slávnostne začína svoj pontifikát, má desať dní po zvolení.