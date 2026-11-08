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Pápež Lev XIV. v liste uistil o modlitbách za obete tragédie v Krakove
Krakovský arcibiskup a kardinál Grzegorz Ryš odslúžil v nedeľu popoludní v univerzitnom Kostole sv. Anny v Krakove omšu za obete tragédie, zranených a ich blízkych.
Autor TASR
Krakov 8. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu vyjadril duchovnú blízkosť obetiam streľby v poľskom Krakove, ako aj ich pozostalým a všetkým, ktorých tragédia zasiahla. Uviedol to v liste adresovanom krakovskému arcibiskupovi, informovala agentúra AFP.
Pápež, ktorý je momentálne na návšteve Južnej Ameriky, vo svojom kondolenčnom liste uistil o svojich modlitbách za obete a zranených, udelil apoštolské požehnanie a vyzval na vytrvalé úsilie o mier a zmierenie.
Útok, ku ktorému došlo v sobotu popoludní v centre Krakova, si vyžiadal šesť obetí na životoch a 16 zranených vrátane dvoch policajtov a samotného podozrivého.
Krakovský arcibiskup a kardinál Grzegorz Ryš odslúžil v nedeľu popoludní v univerzitnom Kostole sv. Anny v Krakove omšu za obete tragédie, zranených a ich blízkych.
Na bohoslužbu prišli obyvatelia Krakova aj početní turisti. Ulica sv. Anny bola lemovaná policajnými hliadkami a na mieste sa nachádzalo najmenej sedem policajných vozidiel, informoval denník Gazeta wyborcza.
Bohoslužba sa pôvodne mala konať v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Hlavnom námestí v Krakove. Táto známa mariánska bazilika, v blízkosti ktorej sa útok odohral, zostane pre verejnosť zatvorená až do odvolania.
K útoku došlo v sobotu 7. novembra približne o 15:00 h na Hlavnom námestí v historickom centre Krakova. Útočník strieľal na ľudí z idúceho auta a následne pokračoval v jazde. Podľa polície a záberov zverejnených na sociálnych sieťach muž pri križovatke ulíc Dietla a Stradomska narazil do iného osobného auta. Potom vyskočil zo svojho vozidla a začal z poloautomatickej pušky strieľať na dvoch policajtov, ktorí ho prenasledovali.
Zverejnené zábery zachytávajú oboch policajtov, ako strieľajú na ozbrojeného útočníka oblečeného vo vojenskom odeve a nepriestrelnej veste. Jednému z policajtov sa podarilo útočníka vážne postreliť, hoci sám pri prestrelke utrpel vážne zranenia.
Pápež, ktorý je momentálne na návšteve Južnej Ameriky, vo svojom kondolenčnom liste uistil o svojich modlitbách za obete a zranených, udelil apoštolské požehnanie a vyzval na vytrvalé úsilie o mier a zmierenie.
Útok, ku ktorému došlo v sobotu popoludní v centre Krakova, si vyžiadal šesť obetí na životoch a 16 zranených vrátane dvoch policajtov a samotného podozrivého.
Krakovský arcibiskup a kardinál Grzegorz Ryš odslúžil v nedeľu popoludní v univerzitnom Kostole sv. Anny v Krakove omšu za obete tragédie, zranených a ich blízkych.
Na bohoslužbu prišli obyvatelia Krakova aj početní turisti. Ulica sv. Anny bola lemovaná policajnými hliadkami a na mieste sa nachádzalo najmenej sedem policajných vozidiel, informoval denník Gazeta wyborcza.
Bohoslužba sa pôvodne mala konať v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Hlavnom námestí v Krakove. Táto známa mariánska bazilika, v blízkosti ktorej sa útok odohral, zostane pre verejnosť zatvorená až do odvolania.
K útoku došlo v sobotu 7. novembra približne o 15:00 h na Hlavnom námestí v historickom centre Krakova. Útočník strieľal na ľudí z idúceho auta a následne pokračoval v jazde. Podľa polície a záberov zverejnených na sociálnych sieťach muž pri križovatke ulíc Dietla a Stradomska narazil do iného osobného auta. Potom vyskočil zo svojho vozidla a začal z poloautomatickej pušky strieľať na dvoch policajtov, ktorí ho prenasledovali.
Zverejnené zábery zachytávajú oboch policajtov, ako strieľajú na ozbrojeného útočníka oblečeného vo vojenskom odeve a nepriestrelnej veste. Jednému z policajtov sa podarilo útočníka vážne postreliť, hoci sám pri prestrelke utrpel vážne zranenia.