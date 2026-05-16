Pápež Lev XIV. v septembri navštívi Francúzsko
Lev XIV. počas cesty zavíta do Paríža, kde navštívi sídlo Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), uviedol Vatikán vo vyhlásení.
Autor TASR
Vatikán 16. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. navštívi v dňoch 25. až 28. septembra Francúzsko, oznámil v sobotu Vatikán. Pôjde o prvú oficiálnu cestu hlavy katolíckej cirkvi do krajiny za posledných 18 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lev XIV. počas cesty zavíta do Paríža, kde navštívi sídlo Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), uviedol Vatikán vo vyhlásení. Okrem toho navštívi aj mesto Lourdes, ktoré je významným kresťanským pútnickým miestom.
Bude to prvá pápežská štátna návšteva vo Francúzsku od septembra 2008, kedy do tejto krajiny pricestoval Benedikt XVI.
Hoci bývalý pápež František počas jeho pôsobenia vo Vatikáne navštívil Francúzsko trikrát, konkrétne Štrasburg, Marseille a Korziku, nešlo však o oficiálne štátne návštevy Svätej stolice, vysvetľuje AFP.
Leva XIV. do Francúzska už skôr pozval predseda Konferencie biskupov Francúzska (CEF) kardinál Jean-Marc Aveline. Pozvanie následne zopakoval aj prezident Emmanuel Macron počas svojej aprílovej návštevy vo Vatikáne.
Pápežova septembrová cesta do Francúzska nadviaže na júnovú návštevu Španielska. Podľa AFP to svedčí o jeho záujme o nadviazanie kontaktov s historicky katolíckymi, ale čoraz viac sekularizovanými európskymi krajinami.
