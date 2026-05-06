Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Pápež Lev XIV. v septembri pravdepodobne navštívi Francúzsko

Pápež Lev XIV. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 6. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. pravdepodobne v septembri navštívi Francúzsko. V stredu to vyhlásila francúzska biskupská konferencia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

„Podľa navrhovaného programu by sa pápež Lev XIV. mohol vybrať do Paríža a do Lúrd,“ uviedla francúzska biskupská konferencia vo svojom tlačovom vyhlásení. Zároveň vyzvala katolíkov, aby sa modlili v rámci príprav na pápežovu návštevu.

Podľa Reuters je nezvyčajné, aby návštevu pápeža oznamovali miestni biskupi, keďže to zvyčajne robí Vatikán. Tlačové oddelenie Vatikánu na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.

Lev XIV. od zvolenia na čelo katolíckej cirkvi pred rokom už navštívil Turecko, Libanon, Monako, Alžírsko, Kamerun, Angolu a Rovníkovú Guineu. V júni zavíta do Španielska.
