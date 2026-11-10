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Pápež Lev XIV. vyzval Argentínčanov, aby nasledovali príklad svätcov
Organizácie na ochranu ľudských práv odhadujú, že v tomto období prívrženci junty v Argentíne zabili alebo nechali zmiznúť približne 30.000 ľudí.
Autor TASR
Buenos Aires 10. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok pokračoval v návšteve Argentíny: v meste Córdoba odslúžil omšu, na ktorej sa podľa odhadov zúčastnilo asi 650.000 ľudí. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Vo svojom príhovore pápež Argentínčanov vyzval, aby nasledovali príklad najznámejších svätcov svojej krajiny. Spomenul najmä svätého Josého Gabriela del Rosaria Brochera, známeho ako kňaz- gaučo, eďže za svojimi veriacimi v odľahlých končinách Argentíny sa presúval jazdiac sa mulici menom Malacara, a prvú argentínsku sväticu Mamu Antulu. Oboch ich kanonizoval Levov predchodca, pápež František.
Ako spresnila agentúra AP, omša sa konala v areáli bývalej leteckej továrne, ktorá sa spája aj s obdobím vojenskej diktatúry v rokoch 1976-83. Organizácie na ochranu ľudských práv odhadujú, že v tomto období prívrženci junty v Argentíne zabili alebo nechali zmiznúť približne 30.000 ľudí.
Ako je zvykom, po omši sa pápež stretol so zástupcami chudobných a znevýhodnených obyvateľov mesta. Medzi nimi bola aj
Alba Camargová, ktorá pátra po pozostatkoch príbuzných unesených počas diktatúry. AP uviedla, že v časoch junty Camargovej otca, nevlastnú matku, tetu a strýka odviezli do tajného väzenského zariadenia La Perla neďaleko Córdoby.
Camargová v rozhovore pre AP vyjadrila nádej, že jej stretnutie s pápežom prispeje k zmene v čase, keď vláda prezidenta Javiera Mileia výrazne obmedzila financovanie pamätných miest a organizácií pátrajúcich po obetiach diktatúry. Vláda zároveň presadzuje výklad dejín, podľa ktorého boli zločiny armády iba excesmi v boji proti ľavicovým povstalcom.
„Je vyčerpávajúce, keď vám ľudia neustále hovoria, že to, čo ste celý život prežívali, nie je pravda,“ povedala Camargová.
Lev XIV. sa počas návštevy Argentíny k obdobiu diktatúry vyjadril zatiaľ len okrajovo. V nedeľu hovoril o bolestných stránkach argentínskych dejín a potrebe vyrovnať sa s nespravodlivosťami minulosti.
Pápežov hostiteľ v Córdobe, kardinál Ángel Rossi, patrí k výrazným kritikom argentínskeho prezidenta Javiera Mileia. Kritizuje najmä obmedzovanie štátnej pomoci znevýhodneným skupinám a financovania organizácií, ktoré pátrajú po obetiach diktatúry. V máji na omši Rossi tieto opatrenia označil za „štátny a inštitucionálny sadizmus“.
V stredu, v posledný deň návštevy Argentíny, má pápež navštíviť väznicu Devoto v Buenos Aires, ktorá počas diktatúry slúžila aj ako tajné väzenské a mučiace zariadenie. V roku 2012 ju vyhlásili za pamätné miesto, aby pripomínala represie armády. V súčasnosti toto zaradenie postupne zatvárajú a väzňov presúvajú do nového komplexu. Pápež sa tam stretne s väzňami a bude sa s nimi modliť. Podobné návštevy uskutočňoval aj jeho predchodca František v čase, keď pôsobil ako arcibiskup Buenos Aires.
Vo svojom príhovore pápež Argentínčanov vyzval, aby nasledovali príklad najznámejších svätcov svojej krajiny. Spomenul najmä svätého Josého Gabriela del Rosaria Brochera, známeho ako kňaz- gaučo, eďže za svojimi veriacimi v odľahlých končinách Argentíny sa presúval jazdiac sa mulici menom Malacara, a prvú argentínsku sväticu Mamu Antulu. Oboch ich kanonizoval Levov predchodca, pápež František.
Ako spresnila agentúra AP, omša sa konala v areáli bývalej leteckej továrne, ktorá sa spája aj s obdobím vojenskej diktatúry v rokoch 1976-83. Organizácie na ochranu ľudských práv odhadujú, že v tomto období prívrženci junty v Argentíne zabili alebo nechali zmiznúť približne 30.000 ľudí.
Ako je zvykom, po omši sa pápež stretol so zástupcami chudobných a znevýhodnených obyvateľov mesta. Medzi nimi bola aj
Alba Camargová, ktorá pátra po pozostatkoch príbuzných unesených počas diktatúry. AP uviedla, že v časoch junty Camargovej otca, nevlastnú matku, tetu a strýka odviezli do tajného väzenského zariadenia La Perla neďaleko Córdoby.
Camargová v rozhovore pre AP vyjadrila nádej, že jej stretnutie s pápežom prispeje k zmene v čase, keď vláda prezidenta Javiera Mileia výrazne obmedzila financovanie pamätných miest a organizácií pátrajúcich po obetiach diktatúry. Vláda zároveň presadzuje výklad dejín, podľa ktorého boli zločiny armády iba excesmi v boji proti ľavicovým povstalcom.
„Je vyčerpávajúce, keď vám ľudia neustále hovoria, že to, čo ste celý život prežívali, nie je pravda,“ povedala Camargová.
Lev XIV. sa počas návštevy Argentíny k obdobiu diktatúry vyjadril zatiaľ len okrajovo. V nedeľu hovoril o bolestných stránkach argentínskych dejín a potrebe vyrovnať sa s nespravodlivosťami minulosti.
Pápežov hostiteľ v Córdobe, kardinál Ángel Rossi, patrí k výrazným kritikom argentínskeho prezidenta Javiera Mileia. Kritizuje najmä obmedzovanie štátnej pomoci znevýhodneným skupinám a financovania organizácií, ktoré pátrajú po obetiach diktatúry. V máji na omši Rossi tieto opatrenia označil za „štátny a inštitucionálny sadizmus“.
V stredu, v posledný deň návštevy Argentíny, má pápež navštíviť väznicu Devoto v Buenos Aires, ktorá počas diktatúry slúžila aj ako tajné väzenské a mučiace zariadenie. V roku 2012 ju vyhlásili za pamätné miesto, aby pripomínala represie armády. V súčasnosti toto zaradenie postupne zatvárajú a väzňov presúvajú do nového komplexu. Pápež sa tam stretne s väzňami a bude sa s nimi modliť. Podobné návštevy uskutočňoval aj jeho predchodca František v čase, keď pôsobil ako arcibiskup Buenos Aires.