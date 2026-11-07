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Pápež Lev XIV. vyzval Juhoameričanov na prekonávanie rozporov
V nedeľu popoludní Lev odcestuje do Argentíny, kde sa stretne s prezidentom Javierom Mileiom a prednesie prejav.
Autor TASR
Montevideo 7. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v sobotu vyzval obyvateľov Južnej Ameriky, aby prekonávali rozpory medzi svojimi krajinami a posilňovali vzájomnú spoluprácu. Uviedol to počas návštevy mesta Paysandú na severozápade Uruguaja, kde odslúžil svoju prvú omšu počas apoštolskej cesty po Južnej Amerike. Na podujatí sa zúčastnili desaťtisíce ľudí vrátane mnohých Argentínčanov. Informovali o tom agentúra Reuters a spravodajský web Vatican News.
Pápež sa v sobotu dopoludnia, druhý deň svojej návštevy Uruguaja, vydal do mesta Paysandú, ktoré leží približne 330 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Montevideo a na brehu rieky Uruguaj tvoriacej hranicu s Argentínou. Omšu slúžil v areáli
parku París Londres. V homílii pripomenul príklad blahoslaveného Jacinta Veru a prostredníctvom symbolov mosta, palmy a tradičného nápoja maté priblížil základné princípy kresťanského života.
Na príchod 71-ročného pápeža čakali davy ľudí, pričom mnohí strávili noc vonku napriek silnému dažďu. Ten ustal krátko pred pápežovým príchodom.
Lev XIV. je vôbec prvým pápežom, ktorý Paysandú navštívil. Táto jeho návšteva je súčasťou 12-dňovej cesty po Uruguaji, Argentíne a Peru, ktorá sa skončí 17. novembra. Vatikán ju označil za návrat domov - Lev totiž desaťročia pôsobil ako misionár v Peru a neskôr získal aj peuránske občianstvo.
Pápež, ktorý v uplynulých mesiacoch opakovane kritizoval smerovanie politikov, sa chce počas návštevy v Latinskej Amerike venovať aj problémom regiónu vrátane ničenia životného prostredia, obchodovania so zbraňami a politickej nestability.
Vo svojom prvom prejave počas návštevy, ktorý predniesol v piatok pred predstaviteľmi uruguajskej vlády, vyzval krajiny Južnej Ameriky, aby regionálne problémy riešili spoločne a išli príkladom v medzinárodnej spolupráci.
V sobotu popoludní sa pápež vráti do Montevidea, kde ho čaká niekoľko podujatí vrátane večernej modlitbovej vigílie. Organizátori očakávajú účasť približne 60.000 mladých ľudí.
V nedeľu popoludní Lev odcestuje do Argentíny, kde sa stretne s prezidentom Javierom Mileiom a prednesie prejav.
Milei, ktorý zastáva libertariánske politické názory, je považovaný za blízkeho spojenca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pápeža začiatkom tohto roka kritizoval za odsúdenie vojny, ktorú USA a Izrael rozpútali voči Iránu.
Pápež sa v sobotu dopoludnia, druhý deň svojej návštevy Uruguaja, vydal do mesta Paysandú, ktoré leží približne 330 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Montevideo a na brehu rieky Uruguaj tvoriacej hranicu s Argentínou. Omšu slúžil v areáli
parku París Londres. V homílii pripomenul príklad blahoslaveného Jacinta Veru a prostredníctvom symbolov mosta, palmy a tradičného nápoja maté priblížil základné princípy kresťanského života.
Na príchod 71-ročného pápeža čakali davy ľudí, pričom mnohí strávili noc vonku napriek silnému dažďu. Ten ustal krátko pred pápežovým príchodom.
Lev XIV. je vôbec prvým pápežom, ktorý Paysandú navštívil. Táto jeho návšteva je súčasťou 12-dňovej cesty po Uruguaji, Argentíne a Peru, ktorá sa skončí 17. novembra. Vatikán ju označil za návrat domov - Lev totiž desaťročia pôsobil ako misionár v Peru a neskôr získal aj peuránske občianstvo.
Pápež, ktorý v uplynulých mesiacoch opakovane kritizoval smerovanie politikov, sa chce počas návštevy v Latinskej Amerike venovať aj problémom regiónu vrátane ničenia životného prostredia, obchodovania so zbraňami a politickej nestability.
Vo svojom prvom prejave počas návštevy, ktorý predniesol v piatok pred predstaviteľmi uruguajskej vlády, vyzval krajiny Južnej Ameriky, aby regionálne problémy riešili spoločne a išli príkladom v medzinárodnej spolupráci.
V sobotu popoludní sa pápež vráti do Montevidea, kde ho čaká niekoľko podujatí vrátane večernej modlitbovej vigílie. Organizátori očakávajú účasť približne 60.000 mladých ľudí.
V nedeľu popoludní Lev odcestuje do Argentíny, kde sa stretne s prezidentom Javierom Mileiom a prednesie prejav.
Milei, ktorý zastáva libertariánske politické názory, je považovaný za blízkeho spojenca amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pápeža začiatkom tohto roka kritizoval za odsúdenie vojny, ktorú USA a Izrael rozpútali voči Iránu.