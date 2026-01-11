< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. vyzval na mier aj na Blízkom Východe
Autor TASR
Vatikán 11. januára (TASR) - Pápež Lev XIV. si v nedeľu modlitbou pripomenul ľudí, ktorí zahynuli pri protestoch v Iráne a počas konfliktu v Sýrii. Hlava katolíckej cirkvi tiež vyzvala k dialógu a mieru na celom svete, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Moje myšlienky smerujú k udalostiam, ktoré sa v týchto dňoch odohrávajú na Blízkom východe, najmä v Iráne a Sýrii, kde pretrvávajúce napätie spôsobuje smrť mnohých ľudí,“ povedal Lev XIV. vo Vatikáne.
„Dúfam a modlím sa za trpezlivé budovanie dialógu a mieru pre dobro celej spoločnosti,“ dodal pápež.
Počas svojej nedeľnej modlitby si pripomenul aj obyvateľov Ukrajiny po „obzvlášť závažných“ ruských útokoch zameraných na energetickú infraštruktúru krajiny. Útoky podľa Leva XIV. „tvrdým spôsobom zasiahli civilné obyvateľstvo práve v čase čoraz chladnejšieho počasia“.
„Modlím sa za tých, ktorí trpia, a opätovne vyzývam na ukončenie násilia a zintenzívnenie úsilia o dosiahnutie mieru,“ skonštatoval pápež.
