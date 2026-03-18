Pápež Lev XIV. vyzval na prístup k zdravotnej starostlivosti
Autor TASR
Vatikán 18. marca (TASR) - Prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti sa nesmie stať luxusom iba pre tých, ktorí si to môžu dovoliť, vyhlásil v stredu pápež Lev XIV. Krajiny na celom svete zároveň vyzval, aby svojim občanom poskytli všeobecné zdravotné poistenie, informuje TASR podľa agentúr ANSA a Reuters.
Počas audiencie s účastníkmi rímskej konferencie o zdravotnej starostlivosti označil prístup k potrebným zdravotným službám za „morálnu povinnosť“.
„Zdravie nesmie byť luxusom pre niekoľkých, ale nevyhnutnou podmienkou pre spoločenský mier,“ povedal Lev XIV.
„Všeobecné zdravotné poistenie nie je len technickým cieľom, ktorý treba dosiahnuť. Je to v prvom rade morálna povinnosť spoločností, ktoré sa chcú nazývať spravodlivými,“ pokračovala hlava katolíckej cirkvi.
„Ochrana zdravia a zdravotná starostlivosť musia byť dostupné pre tých najzraniteľnejších, pretože to vyžaduje ich dôstojnosť, a tiež aby sa zabránilo tomu, že nespravodlivosť sa stane zdrojom konfliktov,“ dodal pápež.
Podobné názory zastával aj jeho predchodca František. V roku 2021 vyzval, aby boli systémy zdravotnej starostlivosti „dostupné pre všetkých“ a ako príklad uviedol taliansky systém financovaný z daní.
„Iba spoločne môžeme budovať solidárne komunity, ktoré sú schopné starať sa o každého... Starostlivosť o ľudskosť druhých nám pomáha žiť naše vlastné životy naplno,“ uzavrel Lev XIV.
