< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. vyzval na ukončenie konfliktu na Blízkom východe
Vojnu na Blízkom východe vyvolal izraelsko-americký útok na Irán minulý týždeň v sobotu.
Autor TASR
Vatikán 8. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. počas nedeľných modlitieb vyhlásil, že z Iránu a celého Blízkeho východu naďalej prichádzajú hlboko znepokojujúce správy, a vyzval na ukončenia násilia a obnovenie snáh o vytvorenie priestoru na dialóg. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Hlava katolíckej cirkvi uviedla, že pretrvávajúci konflikt podnecuje strach a nenávisť a vyvoláva obavy, že by sa mohol ďalej rozšíriť aj do iných krajín, vrátane „drahého Libanonu“.
„Vznesme k Pánovi pokornú modlitbu, aby utíchol rev bômb, aby zbrane stíchli a aby sa otvoril priestor pre dialóg, v ktorom bude možné počuť hlasy národov,“ poznamenal Lev XIV.
Vojnu na Blízkom východe vyvolal izraelsko-americký útok na Irán minulý týždeň v sobotu. Konflikt tak trvá už deväť dní a útoky pravidelne hlásia aj ďalšie krajiny Perzského zálivu.
Hlava katolíckej cirkvi uviedla, že pretrvávajúci konflikt podnecuje strach a nenávisť a vyvoláva obavy, že by sa mohol ďalej rozšíriť aj do iných krajín, vrátane „drahého Libanonu“.
„Vznesme k Pánovi pokornú modlitbu, aby utíchol rev bômb, aby zbrane stíchli a aby sa otvoril priestor pre dialóg, v ktorom bude možné počuť hlasy národov,“ poznamenal Lev XIV.
Vojnu na Blízkom východe vyvolal izraelsko-americký útok na Irán minulý týždeň v sobotu. Konflikt tak trvá už deväť dní a útoky pravidelne hlásia aj ďalšie krajiny Perzského zálivu.