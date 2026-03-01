< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. vyzval na ukončenie špirály násilia na Blízkom východe
Hlava katolíckej cirkvi zároveň vyzvala Pakistan a Afganistan na urýchlený návrat k dialógu.
Autor TASR
Vatikán 1. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. v nedeľu vyzval na ukončenie špirály násilia na Blízkom východe po tom, čo v sobotu Izrael a Spojené štáty zaútočili na Irán. Pri jednom z izraelských útokov zahynul aj najvyšší vodca krajiny ajatolláh Alí Chameneí. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Tvárou v tvár potenciálnej tragédii obrovských rozmerov vyzývam zúčastnené strany, aby prevzali morálnu zodpovednosť a zastavili špirálu násilia skôr, ako sa z nej stane nenapraviteľná priepasť,“ povedal pápež davu zhromaždenému na Námestí svätého Petra vo Vatikáne. „Stabilita a mier sa nebudujú vzájomnými hrozbami alebo pomocou zbraní, ktoré rozsievajú deštrukciu, bolesť a smrť, ale len prostredníctvom rozumného, úprimného a zodpovedného dialógu,“ povedal.
Hlava katolíckej cirkvi zároveň vyzvala Pakistan a Afganistan na „urýchlený návrat k dialógu“. Obe krajiny na seba v uplynulých dňoch útočili v pohraničných oblastiach a Pakistan vykonal aj niekoľko leteckých úderov na afganské mestá.
