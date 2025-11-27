< sekcia Zahraničie
Pápež vyzval Turecko, aby prijalo úlohu sprostredkovateľa
Autor TASR
Ankara 27. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyzval Turecko, aby prijalo svoju rolu sprostredkovateľa medzi krajinami. Uviedol to po rokovaniach s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Ergoganom počas svojej prvej zahraničnej cesty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Turecko sa čoraz viac profiluje ako jeden z kľúčových sprostredkovateľov popri hlavných západných mocnostiach a pravidelne sa podieľa na úsilí o riešenie konfliktov – na Ukrajine, v Pásme Gazy, Africkom rohu i ďalších oblastiach, pripomína francúzska agentúra.
„Pán prezident, nech je Turecko zdrojom stability a zbližovania medzi krajinami v službe spravodlivého a trvalého mieru,“ povedal pápež predstaviteľom a diplomatom v tureckom hlavnom meste Ankara na začiatku svojej štvordňovej návštevy.
„Dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme ľudí, ktorí budú podporovať dialóg a praktizovať ho s pevnou vôľou a trpezlivým odhodlaním,“ povedal a varoval pred „zvýšenou mierou konfliktov na globálnej úrovni“.
Turecko má podľa Leva XIV. „osobitnú úlohu“ ako most medzi Východom a Západom, Áziou a Európou. „Máte dôležité miesto v súčasnosti aj budúcnosti Stredomoria a celého sveta, predovšetkým vďaka tomu, že si ceníte svoju vnútornú rozmanitosť,“ povedal.
V Turecku žije približne 100.000 kresťanov z celkového počtu 86 miliónov obyvateľov, z ktorých väčšina sú sunnitskí moslimovia.
„Uniformita by bola ochudobnením. Spoločnosť je skutočne živá, ak je pluralitná,“ zdôraznil pápež. „Kresťania túžia pozitívne prispieť k jednote vašej krajiny. Sú – a cítia sa byť – súčasťou tureckej identity,“ doplnil.
