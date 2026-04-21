Pápež Lev XIV. vzdal hold svojmu zosnulému predchodcovi Františkovi
Ako informoval spravodajský web Vatican News, v utorok ráno sa v kaplnke Domu sv. Marty, kde František počas svojho pontifikátu býval, konala omša za zosnulého.
Autor TASR
Rím 21. apríla (TASR) - Pápež Lev XIV. si v utorok pripomenul rok od úmrtia svojho predchodcu pápeža Františka. V príspevku na sieti X napísal, že Františkove „slová a činy sú zapísané v našich srdciach.“ Hold zosnulému pápežovi vzdala aj talianska premiérka Giorgia Meloniová, informovala tlačová agentúra ANSA citovaná TASR.
Meloniová v príspevku na sociálnej sieti X pripomenula, že František počas svojho pontifikátu neustále pripomínal hodnotu mieru, pozornosť voči najzraniteľnejším a zodpovednosť voči druhým. Dokázal k svetu hovoriť jednoduchými slovami, oslovoval veriacich aj neveriacich a dotýkal sa tém každodenného života ľudí, dodala premiérka.
Pápež Lev, ktorý v utorok odcestoval z Angoly do Rovníkovej Guiney na záverečnú časť svojej 11-dňovej návštevy štyroch afrických krajín, vyzval pokračovať v diele Františka hlásaním evanjelia, ohlasovaním Božieho milosrdenstva a podporovaním bratstva medzi ľuďmi.
Spomienkové podujatia venované jeho pamiatke pokračujú počas celého utorka. O 17:00 h sa v Bazilike Panny Márie Väčšej uskutoční modlitba ruženca, po ktorej bude nasledovať zádušná omša, ktorú bude celebrovať kardinál Giovanni Battista Re, dekan kolégia kardinálov.
V rámci spomienkových podujatí sa vo Vatikáne bude konať svetová premiéra filmu Aldeas, The Final Dream of Pope Francis, ktorý vznikol pod umeleckým dohľadom režiséra Martina Scorseseho. Snímka obsahuje aj posledný filmový rozhovor pápeža Františka, zaznamenaný krátko pred jeho smrťou.
Film bol nakrútený v niekoľkých krajinách vrátane Talianska, Indonézie, Gambie a Vatikánu a vznikol v spolupráci s globálnym vzdelávacím hnutím Scholas Occurrentes, ktoré založil zosnulý pápež. Tento projekt František zveril Scorsesemu a označil ho za „mimoriadne poetický a hlboko transformačný“, lebo sa dotýka základných tém ľudskej existencie, spolunažívania a konfliktov.
Režisér uviedol, že tento film je poctou zosnulému pápežovi a zdôrazňuje jeho víziu „kultúry stretnutia“ ako nástroja porozumenia medzi ľuďmi.
Premiéra sa koná aj v čase napätia medzi Vatikánom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý kritizoval niektoré vyjadrenia pápeža Leva XIV.
