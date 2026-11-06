< sekcia Zahraničie
Pápež Lev XIV. začal v Uruguaji 12-dňovú návštevu Južnej Ameriky
Hlava katolíckej cirkvi zostane v Uruguaji do nedele, následne sa presunie do Argentíny a potom do Peru, kde dlhodobo pôsobil ako misionár a získal aj peruánske občianstvo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Montevideo 6. novembra (TASR) – Pápež Lev XIV. pricestoval v piatok do Uruguaja, ktorý je jeho prvou zastávkou na ceste po troch krajinách Južnej Ameriky. Náročnú 12-dňovú cestu absolvuje len tri týždne po operácii pľúc, pri ktorej mu odstránili zhubný nádor. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Počas letu do Montevidea 71-ročný pápež ubezpečil, že je v „celkom dobrej kondícii“ a veľmi šťastný, že sa vracia na kontinent, kde ako misionár strávil takmer dve desaťročia.
"Viem, že niektorí ľudia mali pochybnosti o tom, či sa táto cesta uskutoční,“ povedal Lev XIV. novinárom v lietadle s tým, že on sám o tom nepochyboval. Vatikán tento týždeň oznámil, že pápež sa už úplne zotavil a návšteva prebehne podľa plánu.
Hlava katolíckej cirkvi zostane v Uruguaji do nedele, následne sa presunie do Argentíny a potom do Peru, kde dlhodobo pôsobil ako misionár a získal aj peruánske občianstvo. Cestu ukončí 17. novembra.
AFP ju považuje za jednu z najintenzívnejších pápežských zahraničných návštev za posledné desaťročia. Lev XIV. počas nej prejde zhruba 31.000 kilometrov cez desať miest a prednesie 36 prejavov. Stretnúť sa plánuje s politickými predstaviteľmi, väzňami, chudobnými, obeťami, ktoré sexuálne zneužívali duchovní, ako aj so starými priateľmi.
Prvý pápež zo Spojených štátov v stredu vyhlásil, že sa teší na návrat do krajín, ktoré „sú mi také drahé“. Dúfa tiež, že jeho návšteva do štátov, ktoré trápia rôzne výzvy - od rastúcej nerovnosti a násilia až po demografický pokles a úpadok katolicizmu - „posilní vieru, obnoví nádej a znovu rozdúcha oheň lásky“.
Počas piatkového letu dostal otázku, či má radu pre ľudí, ktorým diagnostikujú rakovinu. „Nebojte sa,“ odpovedal. „Včasná diagnostika je, samozrejme, najlepším riešením, a preto sú pravidelné prehliadky požehnaním. A starajte sa o seba,“ dodal. Prezradil tiež, že zatiaľ nezačal znova hrať svoj obľúbený šport tenis, ale vráti sa k nemu.
Počas letu do Montevidea 71-ročný pápež ubezpečil, že je v „celkom dobrej kondícii“ a veľmi šťastný, že sa vracia na kontinent, kde ako misionár strávil takmer dve desaťročia.
"Viem, že niektorí ľudia mali pochybnosti o tom, či sa táto cesta uskutoční,“ povedal Lev XIV. novinárom v lietadle s tým, že on sám o tom nepochyboval. Vatikán tento týždeň oznámil, že pápež sa už úplne zotavil a návšteva prebehne podľa plánu.
Hlava katolíckej cirkvi zostane v Uruguaji do nedele, následne sa presunie do Argentíny a potom do Peru, kde dlhodobo pôsobil ako misionár a získal aj peruánske občianstvo. Cestu ukončí 17. novembra.
AFP ju považuje za jednu z najintenzívnejších pápežských zahraničných návštev za posledné desaťročia. Lev XIV. počas nej prejde zhruba 31.000 kilometrov cez desať miest a prednesie 36 prejavov. Stretnúť sa plánuje s politickými predstaviteľmi, väzňami, chudobnými, obeťami, ktoré sexuálne zneužívali duchovní, ako aj so starými priateľmi.
Prvý pápež zo Spojených štátov v stredu vyhlásil, že sa teší na návrat do krajín, ktoré „sú mi také drahé“. Dúfa tiež, že jeho návšteva do štátov, ktoré trápia rôzne výzvy - od rastúcej nerovnosti a násilia až po demografický pokles a úpadok katolicizmu - „posilní vieru, obnoví nádej a znovu rozdúcha oheň lásky“.
Počas piatkového letu dostal otázku, či má radu pre ľudí, ktorým diagnostikujú rakovinu. „Nebojte sa,“ odpovedal. „Včasná diagnostika je, samozrejme, najlepším riešením, a preto sú pravidelné prehliadky požehnaním. A starajte sa o seba,“ dodal. Prezradil tiež, že zatiaľ nezačal znova hrať svoj obľúbený šport tenis, ale vráti sa k nemu.