Pápež Lev XIV. znovu apeloval na mier na Blízkom východe
AFP uvádza, že Lev XIV. konflikt na Blízkom východe, ktorý vyvolali americko-izraelské útoky na Irán 28. februára, odsúdil už viackrát.
Autor TASR
Vatikán 25. marca (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok opätovne vyzval na prímerie na Blízkom východe a uviedol, že v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu v regióne bolo viac ako milión ľudí nútených opustiť svoje domovy. Bojujúce strany zároveň požiadal, aby začali mierové rokovania, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Chcem znova vyzvať na prímerie, k úsiliu o mier, nie prostredníctvom zbraní, ale dialógu,“ povedal pápež novinárom pri odchode zo svojho sídla Castel Gandolfo.
Ďalej poznamenal, že „nenávisť narastá, násilie sa zhoršuje a viac ako milión ľudí bolo vysídlených, pričom mnohí zahynuli“. „Chceme sa modliť za mier, ale vyzývam všetkých predstaviteľov, aby skutočne pracovali na dialógu,“ uzavrel pápež.
AFP uvádza, že Lev XIV. konflikt na Blízkom východe, ktorý vyvolali americko-izraelské útoky na Irán 28. februára, odsúdil už viackrát. Hoci je podľa agentúry vo svojich vyjadreniach opatrný a žiadnu stranu nikdy nemenoval, opakovane vyzval na dialóg.
„Chcem znova vyzvať na prímerie, k úsiliu o mier, nie prostredníctvom zbraní, ale dialógu,“ povedal pápež novinárom pri odchode zo svojho sídla Castel Gandolfo.
Ďalej poznamenal, že „nenávisť narastá, násilie sa zhoršuje a viac ako milión ľudí bolo vysídlených, pričom mnohí zahynuli“. „Chceme sa modliť za mier, ale vyzývam všetkých predstaviteľov, aby skutočne pracovali na dialógu,“ uzavrel pápež.
AFP uvádza, že Lev XIV. konflikt na Blízkom východe, ktorý vyvolali americko-izraelské útoky na Irán 28. februára, odsúdil už viackrát. Hoci je podľa agentúry vo svojich vyjadreniach opatrný a žiadnu stranu nikdy nemenoval, opakovane vyzval na dialóg.