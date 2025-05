Pápež zavítal do Castel Gandolfa a oboznámil sa s projektom predchodcu

Vatikán 29. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. vo štvrtok navštívil pápežské letné sídlo v Castel Gandolfe, kde si prezrel projekt Borgo Laudato S, ktorý založil jeho predchodca pápež František. S odvolaním sa na spravodajský web Vatican News o tom informovala agentúra AP, píše TASR.



Borgo Laudato S (v preklade: Dedinka Laudato S) sa nachádzajú v areáli pápežských víl. Ide o priestor venovaný formácii a vzdelávaniu na tému Zeme ako „spoločného domova“ – príklad „integrálnej ekológie“, ktorá je jadrom rovnomennej encykliky pápeža Františka.



Počas svojej návštevy v Castel Gandolfe pápež Lev navštívil aj Apoštolský palác, ktorý František v roku 2016 premenil na múzeum.



Vydaním encykliky Laudato S pred desiatimi rokmi poukázal pápež František na dôležitosť starostlivosti o Zem ako spoločný domov všetkých ľudí. Areál okolo pápežského sídla v Castel Gandolfe – vrátane 20 hektárov poľnohospodárskej pôdy, skleníkov a prevádzkových budov – bol následne zvolený ako miesto na konkrétnu realizáciu princípov deklarovaných v encyklike.



Cieľom Borgo Laudato S je prispieť k rozvoju ekologického vzdelávania a šíriť povedomie o starostlivosti o životné prostredie. S pomocou odborníkov z oblasti botaniky, biológie, integrálnej ekológie a príbuzných odborov Borgo ponúka priestor na hlbšie poznanie hodnôt obsiahnutých v encyklike. Zároveň poskytuje aj praktické vzdelávacie kurzy, napríklad pre budúcich záhradníkov a pracovníkov údržby zelene.



Projekt je otvorený širokej verejnosti – podnikateľom, odborníkom, školákom, študentom, ale aj tým, ktorým sa v živote často nedostáva príležitostí: migrantom, ženám zažívajúcim násilie, ľuďom so zdravotným postihnutím, bývalým väzňom, či osobám v procese resocializácie. Práve na týchto ľudí kládol pápež František osobitný dôraz.



Rezidenciu na severnom okraji mesta Castel Gandolfo dal v roku 1624 postaviť pápež Urban VIII. ako útočisko pred horúcimi letami v Ríme. Počas pontifikátov jeho nástupcov bol palác postupne rozširovaný až do dnešnej rozlohy 55 hektárov, čo je dokonca viac než územie samotného Vatikánu.



Ako letné sídlo ho využívali mnohí pápeži. Pápež Benedikt XVI. je známy tým, že práve tu 28. februára 2013 symbolicky ukončil svoj pontifikát. Pápež František si počas svojho 12 rokov trvajúceho pontifikátu ani raz nedoprial klasickú dovolenku - počas leta zotrvával v Ríme a Castel Gandolfo nevyužíval.



Laudato S (v preklade: Buď pochválený) je názov encykliky, ktorú pápež František vydal 24. mája 2015. Názov pochádza zo stredovekej piesne sv. Františka z Assisi Chválospev stvorenia. Encyklika sa zaoberá ekologickými a sociálnymi problémami dnešného sveta. František v nej vyzýva celé ľudstvo, nielen katolíkov, aby sa spoločne starali o Zem ako „náš spoločný domov“. Spája v nej starostlivosť o prírodu so starostlivosťou o chudobných, o spravodlivosť a o budúce generácie. Encyklika kladie dôraz na „integrálnu ekológiu“, teda pochopenie toho, že životné prostredie, spoločnosť, ekonomika a duchovno sú navzájom prepojené.