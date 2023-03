Pápež má pľúcnu infekciu, nie je to covid, v nemocnici ostane pár dní

Vatikán/Rím 29. marca (TASR) - Vatikán v stredu večer oznámil, že pápež František bude niekoľko dní hospitalizovaný v nemocnici v Ríme a budú mu liečiť pľúcnu infekciu. Uviedol to hovorca Vatikánu Matteo Bruni, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



František (86) nemá ochorenie COVID-19, ale potrebuje niekoľkodňovú liečbu, dodal Bruni.



V stredu večer spresnil, že František mal v posledných dňoch problémy s dýchaním a do rímskej nemocnice Gemelli išiel na testy a vyšetrenia.



"Testy ukázali infekciu dýchacích ciest (covid bol vylúčený), ktorá si vyžaduje niekoľko dní odbornej liečby," napísal Bruni v oznámení.



Pápeža odviezli do rímskej nemocnice v stredu popoludní a František zrušil svoje audiencie na nasledujúce dva dni, aby mohol absolvovať vopred naplánované testy, uviedol vtedy Vatikán. Podrobnosti však neposkytol - ani o tom, ako dlho tam František zostane.



Vyvoláva to otázky, či sa František zúčastní na vatikánskych obradoch počas Veľkonočného týždňa, ktorý sa začína v nedeľu.



V stredu počas pravidelnej generálnej audiencie vyzeral byť pomerne v dobrej forme, aj keď pri nastupovaní do "papamobilu" a pri vystupovaní sa mu na tvári objavili grimasy bolesti.



Účel lekárskych testov najprv nebol známy. Františkovi v mladosti odstránili časť pľúc pre infekciu dýchacích ciest, a preto často rozpráva šeptom.



Františkovi v nemocnici Gemelli v júli 2021 odstránili 33 centimetrov hrubého čreva a zostal tam desať dní. V interview pre agentúru AP z 24. januára tohto roka František povedal, že divertikulóza (výdutina v črevnej stene) sa "vrátila".



Pápeža tiež už vyše roka trápia natiahnuté väzy pravého kolena a malá zlomenina, čo ho často núti použiť invalidný vozík alebo si pomáhať pri chôdzi palicou. Operáciu kolena zatiaľ odmieta podstúpiť, pretože počas operácie hrubého čreva v roku 2021 nereagoval dobre na celkovú anestéziu, píše AP.