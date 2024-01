Pápež má „tak trochu zápal priedušiek“; musel prerušiť príhovor

Vatikán 12. januára (TASR) - Pápež František nedokončil v piatok príhovor na audiencii vo Vatikáne, pričom uviedol, že má "tak trochu zápal priedušiek". TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a ANSA.



Pápež sa na audiencii stretol s francúzskymi odborníkmi na cirkevnú komunikáciu. Predniesol na nej vopred pripravený príhovor, ktorý však napokon nedokončil.



"Rád by som prečítal celú svoju reč, no mám problém. Mám tak trochu zápal priedušiek," povedal František.



Príhovory na predchádzajúcich dvoch piatkových audienciách dokončil podľa plánu. Na ďalšom podujatí, ktoré bolo v piatkovom programe pápeža, dostali účastníci jeho prejav len v písomnej podobe.



František bol nútený koncom novembra zrušiť svoju plánovanú účasť na Konferencii OSN o zmene klímy (COP28) v Dubaji, pretože trpel akútnym zápalom priedušiek i zápalom na pľúcach. Niekoľko týždňov potom za neho príhovory čítali jeho asistenti.



Františkovi, ktorý oslávil v decembri 87 rokov, odstránili ešte v mladosti časť pľúcneho laloka. Od nástupu do funkcie v roku 2013 čelil už viacerým zdravotným problémom. Vlani ho s bronchitídou aj hospitalizovali a pre dlhodobé problémy s kolenom používa invalidný vozík.