Vatikán: Pápež má za sebou pokojnú noc, stav sa mu mierne zlepšuje

Vatikán 27. februára (TASR) - Pápež František, ktorý bojuje s obojstranným zápalom pľúc, má za sebou ďalšiu pokojnú noc v rímskej nemocnici Gemelli, oznámil vo štvrtok ráno Vatikán. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a portálu Vatican News.



"Pápež sa v noci dobre vyspal a teraz odpočíva," uviedol Vatikán v svojom rannom bulletine.



Svätá stolica už v stredu večer informovala, že Františkov zdravotný stav sa za ostatných 24 hodín opäť mierne zlepšil, pričom mu ustupuje mierna renálna insuficiencia zistená počas víkendu a obličky mu pracujú naplno. Mierne zlepšenie stavu potvrdili aj stredajšie krvné testy.



Pápežovi však naďalej podávajú kyslík a absolvuje aj respiračnú fyzioterapiu. Astmatické záchvaty, aké mal cez víkend, však u neho teraz nezaznamenali. Podľa výsledkov CT vyšetrenia hrudníka vykonaného v utorok večer má normálny priebeh ochorenia.



Pápeža hospitalizovali v nemocnici Gemelli 14. februára s ťažkosťami s dýchaním, jeho stav sa však následne zhoršil.



Počas uplynulého víkendu trpel astmatickými záchvatmi, v dôsledku čoho mu podávali vysoké dávky kyslíka a krvné transfúzie proti anémii. Vatikán v sobotu prvýkrát označil jeho stav za kritický. Následne oznámil, že pápežov stav sa stabilizoval, no kritickým zostáva. Napriek tomu sa 88-ročný František počas hospitalizácie snaží podľa Vatikánu venovať aj cirkevným záležitostiam a obnovil svoje pracovné aktivity.



Pútnici i veriaci medzitým prichádzajú do Vatikánu a k budove nemocnice Gemelli, aby sa za pápeža modlili. Lekári upozornili, že potrvá istý čas, kým sa u neho prejavia pozitívne účinky liečby a pravdepodobne zostane v nemocnici, a to aj po tomto týždni.



Františkovi odstránili v mladosti časť pľúc a v poslednom čase zápasil s viacerými zdravotnými komplikáciami vrátane problémov s dýchaním či pohyblivosťou. Preto niekedy vynechal svoje pravidelné nedeľné poludňajšie modlitby a požehnania pútnikov. Aktuálna hospitalizácia je však najdlhšou v jeho pontifikáte.