Pápež má zápal priedušiek, audiencie budú v Dome svätej Marty

Vatikán 6. februára (TASR) - Pápež František má už niekoľko dní zápal priedušiek. Audiencie, ktoré mal naplánované na piatok a sobotu, sa preto uskutočnia v Dome svätej Marty - vatikánskom hoteli, kde pápež býva v súkromnom apartmáne. S odvolaním sa na tlačovú službu Vatikánu o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP.



Pápež aj v stredu na generálnej audiencii požiadal svojho tajomníka, aby katechézu a príhovor k veriacim a pútnikom prečítal namiesto neho. Vysvetlil, že silné prechladnutie, ktorým trpí, mu sťažuje rozprávanie. "On to prečíta lepšie ako ja," zažartoval pápež, ktorému sa ťažšie dýchalo už počas nedeľnej modlitby Anjel Pána.



Pápeža, ktorý sa svojho úradu ujal v roku 2013, v posledných rokoch trápia viaceré zdravotné problémy - od bolesti kolien a bedrových kĺbov až po zápal hrubého čreva. Podstúpil aj operáciu prietrže. Koncom roku 2023 bol tri dni hospitalizovaný so zápalom priedušiek, ktorý sa podarilo vyliečiť antibiotikami. Pápež má od mladosti vyoperovanú jednu polovicu pľúc.