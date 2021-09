Pápež Maďarsko vyzval, aby natiahlo svoje ruky ku každému

Budapešť 12. septembra (TASR) - Pápež František v nedeľu Maďarsko vyzval, aby "natiahlo svoje ruky ku každému", informovala agentúra AP.



Pápež v Budapešti na záver 52. medzinárodného eucharistického kongresu odslúžil omšu na Námestí hrdinov (Hősök tere).



Pápež Maďarov na konci omše vyzval, aby pevne zotrvali vo svojich "náboženských koreňoch". Nemalo by to však mať charakter obranného postoja, ktorý ich izoluje od zvyšku sveta a od potrieb iných ľudí.



Organizátori na omši na očakávali 75.000 účastníkov. Na mieste platili protipandemické opatrenia. Na vstup však nebol potrebný test a ani očkovanie, a len malý počet účastníkov mal rúška, píše AP.



František začiatkom júla podstúpil operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali časť hrubého čreva, pripomína AP. V Budapešti bol však 84-ročný Argentínčan dobrom zdravotnom stave, dodáva agentúra.



František v nedeľu popoludní z Budapešti odletí do Bratislavy na pastoračnú návštevu Slovenska. Tá potrvá do stredy 15. septembra.