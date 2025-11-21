< sekcia Zahraničie
Pápež mládeži: Nenechajte umelú inteligenciu robiť vaše domáce úlohy
Pápež sa cez videoprenos pripojil k Národnej konferencii katolíckej mládeže (NCYC) v Indianapolise v štáte Indiana, na ktorej bolo asi 15.000 účastníkov.
Autor TASR
Vatikán 21. novembra (TASR) - Umelá inteligencia môže byť užitočným nástrojom na učenie, ale nepoužívajte ju na domáce úlohy, povedal v piatok počas videoprenosu pápež Lev XIV. mladým ľuďom v USA. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Pápež sa cez videoprenos pripojil k Národnej konferencii katolíckej mládeže (NCYC) v Indianapolise v štáte Indiana, na ktorej bolo asi 15.000 účastníkov. Povedal, že umelá inteligencia sa „stáva jedným z určujúcich prvkov našej doby“.
„Zodpovedné používanie umelej inteligencie znamená používať ju spôsobom, ktorý vám pomáha rásť,“ povedal. „Nežiadajte ju, aby za vás robila domáce úlohy,“ dodal.
Lev XIV. je prvý pápež pôvodom z USA a so svojimi mladými rodákmi hovoril približne 40 minút počas prvého takéhoto podujatia od začiatku pontifikátu pred pol rokom. Venoval sa katolíckej viere a dával tiež rady, ako si nájsť priateľov v škole.
Pápež, ktorý nesúhlasí s protiimigračnou politikou prezidenta Donalda Trumpa, sa stručne vyjadril aj k domácej americkej politike. Povedal, že Ježiš chce, aby kresťania boli „ľuďmi, ktorí stavajú mosty namiesto múrov“.
„Prosím, dávajte si pozor, aby ste nepoužívali politické kategórie, keď hovoríte o viere, keď hovoríte o Cirkvi,“ povedal Lev XIV. mladým ľuďom.
„Cirkev nepatrí do žiadnej politickej strany,“ povedal. „Skôr vám pomáha formovať svedomie... aby ste mohli myslieť a konať s múdrosťou a láskou,“ dodal.
