Pápež možno v decembri navštívi Korziku, o ceste prebiehajú rokovania

Vatikán 8. novembra (TASR) - Pápež František dúfa, že čoskoro navštívi Korziku. Medzi Vatikánom a Parížom prebiehajú rokovania o jeho možnej ceste na tento francúzsky ostrov v polovici decembra, uviedli vo štvrtok zdroje oboznámené so záležitosťou, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Išlo by o vôbec prvú návštevu pápeža na tomto prevažne katolíckom ostrove s 350.000 obyvateľmi.



Argentínsky pápež, ktorý v decembri oslávi 88. narodeniny, by mohol zamieriť do mesta Ajaccio na konferenciu o ľudovej zbožnosti v Stredomorí, ktorá je naplánovaná na 14. a 15. decembra. Vatikán uviedol, že projekt je "v štádiu skúmania".



Francúzska vláda ani veľvyslanectvo Svätej stolice v Paríži sa k tomu nechceli bezprostredne vyjadriť. Zvesti o pápežovej návšteve už spôsobili prudký nárast hotelových rezervácií v Ajacciu na víkend uprostred posledného mesiaca v tomto roku.



František od roku 2013, keď sa stal hlavou katolíckej cirkvi, navštívil Francúzsko dvakrát - v roku 2014 zavítal do Štrasburgu a vlani do Marseille.



Konferencia v Ajacciu, na ktorej sa očakáva účasť duchovných a akademikov z celého Stredomoria, sa bude konať týždeň po očakávanom znovuotvorení katedrály Notre-Dame v Paríži. Pápež však pozvanie od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na toto slávnostné podujatie odmietol.



Korzika sa nachádza 160 kilometrov južne od francúzskej pevniny a je štvrtým najväčším ostrovom v Stredozemnom mori. Približne 90 percent jej obyvateľstva tvoria katolíci, a náboženské tradície ako procesie sú tu hlboko zakorenené.



Svätú stolicu a Korziku spájajú aj historické väzby, napríklad založenie mníšstva za pápeža Gregora I. v 6. storočí alebo vytvorenie pápežskej Korzickej gardy v 17. storočí.



František precestoval Stredomorie od Malty cez taliansku Sicíliu po grécky Lesbos. Je to región, ktorý zahŕňa rôzne priority jeho pontifikátu - či už ide o medzináboženský dialóg alebo prijímanie migrantov.