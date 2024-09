Pápež na audiencii potvrdil svoju návštevu Belgicka a Luxemburska

Vatikán 25. septembra (TASR) - Pápež František v stredu vo Vatikáne absolvoval obvyklú generálnu audienciu, na ktorej potvrdil svoju nadchádzajúcu cestu do Belgicka a Luxemburska, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



Počas audiencie bol pápež podľa agentúry Reuters v dobrej forme, len počas príhovoru občas zakašľal.



V pondelok pritom pápež zo zdravotných dôvodov zrušil všetky svoje naplánované stretnutia. Vatikán ako dôvod uviedol, že u pápeža sa objavili príznaky miernej chrípky.



Zrušenie programu označil Vatikán za preventívne opatrenie vzhľadom na pápežovu cestu do Luxemburska a Belgicka, ktorá je naplánovaná od štvrtka do nedele. Pápež na audiencii potvrdil, že má v pláne uskutočniť ju a požiadal veriacich o modlitby za jej úspech.



Stredajšiu generálnu audienciu pápež začal obvyklou jazdou v otvorenom papamobile, z ktorého zdravil zhromaždených pútnikov a turistov. Vo svojom neskoršom príhovore sa zameral okrem iného aj na nebezpečenstvá pokušení vrátane online pornografie, ktorú katolícka vierouka zakazuje.



Cesta do Belgicka a Luxemburska bude pápežovou 46. cestou do cudziny. Uskutoční sa necelé dva týždne po tom, ako sa vrátil z náročnej 12-dňovej cesty do štyroch krajín juhovýchodnej Ázie a Oceánie, kde mal nabitý program a celkovo nalietal takmer 33.000 kilometrov.



Očakáva sa, že jeho cesta do Luxemburska a Belgicka bude príležitosťou zdôrazniť potreby migrantov v Európe. Súčasťou cesty budú aj stretnutie s osobami, ktoré sú obeťami sexuálneho zneužívania zo strany predstaviteľov cirkvi.