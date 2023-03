Pápež na desiate výročie pontifikátu zverejnil svoj prvý podcast

Vatikán 13. marca (TASR) - Pápež František pri príležitosti desiateho výročia svojho pontifikátu zverejnil svoj prvý podcast, informovala v pondelok agentúra APA.



"Bolí ma, keď vidím mŕtvych mladých ľudí, ktorí sa nevrátia domov - či už na ruskej alebo na ukrajinskej strane, vnímam to rovnako; je ťažké to akceptovať," povedal František, ktorý si pri príležitosti výročia svojho nástupu na pápežský stolec praje, aby vo svete zavládol mier.



"Mier, potrebujeme mier," zdôraznil.



V podcaste ďalej hovoril o sebe a o výzvach, s ktorými sa stretáva počas pôsobenia vo svojom úrade. Podcast, ktorý vo Vatikáne označujú ako "popecast", je rozhovorom pápeža s novinárom servera Vatican News Salvatorem Cernuziom, v ktorom František hovoril o najdôležitejších etapách svojho pontifikátu.



"Prvé, čo mi napadne, je, akoby moje zvolenie za pápeža prebehlo len včera...," podotkol František, ktorý na začiatku rozhovoru položil otázku: "Podcast? Čo je to?".



Od 13. marca 2013, keď sa rozhodlo o tom, že na pápežský stolec zasadne argentínsky arcibiskup Jorge Mario Bergoglio, ubehlo už desať rokov. Pápež František pri tejto príležitosti v pondelok odslúži omšu, zatiaľ čo do Vatikánu prichádzajú blahoželania z celého sveta.



Z tisícov pápežských audiencií, stoviek návštev diecéz a farností a 40 apoštolských ciest si František podľa vlastných slov zachoval "vo svojom srdci jasné spomienky" a označil ich za najkrajšie momenty svojho pontifikátu, uvádza APA.



Pápež si v podcaste napríklad konkrétne zaspomínal na audienciu so starými rodičmi z celého sveta, ktorá sa konala 28. septembra 2014. "Starí ľudia sú múdri a veľmi mi pomáhajú. Aj ja sám som starý," povedal.