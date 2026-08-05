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Pápež na jeseň navštívi Uruguaj, Argentínu a Peru
Cesta Leva XIV. sa začne v Uruguaji, kde v priebehu 6. až 8. novembra navštívi mestá Montevideo, Paysandú a Florida.
Autor TASR
Vatikán 5. augusta (TASR) - Pápež Lev XIV. v novembri odcestuje do Južnej Ameriky a navštívi Uruguaj, Argentínu a Peru, informoval v stredu Vatikán. Prvý pápež pôvodom zo Spojených štátov desaťročia pôsobil ako misionár v Peru, píše TASR podľa agentúry AFP.
Cesta Leva XIV. sa začne v Uruguaji, kde v priebehu 6. až 8. novembra navštívi mestá Montevideo, Paysandú a Florida. Odtiaľ sa až do 11. novembra presunie do Argentíny, kde zavíta do miest Buenos Aires, Córdoba a Luján. Pôjde o prvú oficiálnu návštevu pápeža v susediacich juhoamerických krajinách za takmer 40 rokov.
AFP pripomína, že Levov predchodca František počas svojho pontifikátu nikdy nenavštívil rodnú Argentínu. Posledným pápežom, ktorý túto krajinu navštívil, bol Ján Pavol II. v roku 1987 a do Uruguaja cestoval o rok neskôr.
Lev XIV. navštívi na záver svojej cesty od 11. do 17. novembra aj Peru. Ako kňaz augustiniánskeho rádu do tejto krajiny prišiel v roku 1985 a potom tam pôsobil aj v rokoch 1988 až 1999. V roku 2001 ho Generálna kapitula Rádu svätého Augustína zvolila za generálneho priora Rádu a bol ním dve funkčné obdobia po sebe.
Pápež František ho 3. novembra 2014 vymenoval za apoštolského administrátora peruánskej diecézy Chiclayo a v roku 2015 získal peruánske občianstvo. V Peru na jeseň okrem Chiclaya navštívi aj metropolu Lima a mestá Cusco a Pucallpa.
Cesta Leva XIV. sa začne v Uruguaji, kde v priebehu 6. až 8. novembra navštívi mestá Montevideo, Paysandú a Florida. Odtiaľ sa až do 11. novembra presunie do Argentíny, kde zavíta do miest Buenos Aires, Córdoba a Luján. Pôjde o prvú oficiálnu návštevu pápeža v susediacich juhoamerických krajinách za takmer 40 rokov.
AFP pripomína, že Levov predchodca František počas svojho pontifikátu nikdy nenavštívil rodnú Argentínu. Posledným pápežom, ktorý túto krajinu navštívil, bol Ján Pavol II. v roku 1987 a do Uruguaja cestoval o rok neskôr.
Lev XIV. navštívi na záver svojej cesty od 11. do 17. novembra aj Peru. Ako kňaz augustiniánskeho rádu do tejto krajiny prišiel v roku 1985 a potom tam pôsobil aj v rokoch 1988 až 1999. V roku 2001 ho Generálna kapitula Rádu svätého Augustína zvolila za generálneho priora Rádu a bol ním dve funkčné obdobia po sebe.
Pápež František ho 3. novembra 2014 vymenoval za apoštolského administrátora peruánskej diecézy Chiclayo a v roku 2015 získal peruánske občianstvo. V Peru na jeseň okrem Chiclaya navštívi aj metropolu Lima a mestá Cusco a Pucallpa.