Pápež na návšteve Španielska závita na ostrovy Tenerife a Gran Canaria
Autor TASR
Vatikán 6. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. zavíta v rámci svojej júnovej návštevy Španielska na dva Kanárske ostrovy, ktoré sú hlavnými vstupnými bodmi pre migrantov snažiacich sa dostať z Afriky do Európy. Oznámil to v stredu Vatikán, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Počas návštevy Španielska, ktorá sa bude konať od 6. do 12. júna, sa prvý americký pápež stretne s tamojším kráľovským párom a vystúpi s prejavmi v kráľovskom paláci a v španielskom parlamente. Pôjde o prvú návštevu hlavy katolíckej cirkvi v krajine Európskej únie mimo Talianska.
Posledné dva dni cesty strávi Svätý Otec na ostrovoch Tenerife a Gran Canaria, kde sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré im pomáhajú.
Pri pokuse dostať sa na Kanárske ostrovy pri západnom pobreží Afriky zahynulo v roku 2025 viac ako 3000 ľudí. Mnohých z nich stála život nebezpečná plavba vodami Atlantického oceánu, ktoré sa snažili prekonať často v provizórnych člnoch.
Španielska ľavicová vláda premiéra Pedra Sáncheza spustila nedávno program, v rámci ktorého môže o legálny pobyt v krajine požiadať až 500.000 migrantov bez dokladov. Podľa Sáncheza cieľom tohto kroku je zaplniť medzery na pracovnom trhu a vyvážiť starnutie obyvateľstva.
Pápež sa už koncom decembra, pri tradičnom požehnaní Urbi et Orbi, vyslovil za solidaritu s ľuďmi v núdzi, ako sú práve migranti. Naopak, pri iných príležitostiach kritizoval tvrdú protiimigračnú politiku, ktorú razí administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Po Madride navštívi pápež v Španielsku aj katalánsky kláštor Montserrat a Barcelonu, kde posvätí najnovšiu a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Família.
