Pápež na omši i vo vyhlásení s patriarchom vyzval na jednotu kresťanov
Popoludní Lev XIV. slávil v Istanbule omšu pre katolícku komunitu v Turecku.
Autor TASR
Istanbul 29. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. a pravoslávny ekumenický patriarcha Bartolomej I. potvrdili v sobotu záväzok usilovať sa o jednotu kresťanov a hľadať spôsoby, ako by ich cirkvi mohli sláviť Veľkú noc v spoločnom termíne. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a portálu Vatican News.
„Je našim spoločným želaním pokračovať v procese hľadania možného riešenia, aby sme mohli každý rok sláviť Sviatok sviatkov spoločne,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré pápež a patriarcha podpísali na stretnutí v Istanbule.
Vyzvali zároveň všetkých kresťanov, aby sa zasadzovali za prekonanie cirkevných rozkolov. Prisľúbili pokračovať v dialógu „smerom k vytúženému obnoveniu plného spoločenstva medzi našimi sesterskými cirkvami“.
Žiadali tiež ukončenie tragédie vojny a zdôraznili, že konflikty a násilia ničia životy nespočetných ľudí. „Osobitne odmietame akékoľvek zneužívanie náboženstva a Božieho mena na ospravedlňovanie násilia,“ píše sa vo vyhlásení.
Popoludní Lev XIV. slávil v Istanbule omšu pre katolícku komunitu v Turecku. Tú tvorí približne 33.000 veriacich, ktorí sú v 85-miliónovej prevažne moslimskej krajine maličkou menšinou, pripomenula DPA.
Pápež zhruba 4000 účastníkov omše na miestnom štadióne vyzval, aby nadväzovali putá s ľuďmi iného vierovyznania. S poukázaním na tri mosty v Istanbule, ktoré spájajú Európu a Áziu, požiadal o budovanie troch "mostov jednoty" – s ďalšími katolíkmi, inými kresťanmi a veriacimi iných náboženstiev.
"Chceme kráčať spolu vážiac si, čo nás spája, búrať múry predsudkov a nedôvery, podporovať vzájomné poznanie a úctu, aby sme všetkým dali silné posolstvo nádeje," citovala pápeža agentúra AP.
Predtým Lev XIV. navštívil istanbulskú Modrú mešitu. V nedeľu dopoludnia po modlitbách v arménskej katedrále odcestuje do Libanonu, ktorá bude jeho druhou zastávkou v rámci jeho prvej apoštolskej cesty od nástupu na pápežský stolec.
