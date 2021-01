Pápež na stretnutí so sudcami Rímskej róty zdôraznil význam rodiny

Vatikán 29. januára (TASR) - Pápež František prijal v piatok na audiencii vo Vatikáne sudcov tribunálu Rímskej róty, ktorá sa zaoberá prípadmi nulity manželstva. Ako informoval portál Vatican News, stretol sa s nimi pri príležitosti začiatku nového súdneho roka.



Vo svojom príhovore pápež zdôraznil, že významným problémom dnešnej doby, ktorý má negatívne dôsledky na manželské zväzky, je nedostatok viery. Spomenul, že na tento problém už pred ním viackrát upozornil pápež Benedikt XVI.



František na stretnutí súčasne pripomenul Osobitný rok rodiny vyhlásený pri príležitosti piateho výročia vydania exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia, ktorý sa začne na sviatok sv. Jozefa - 19. marca - a bude týkať aj služby, ktorú pre cirkev konajú sudcovia Rímskej róty.



Pápež sa na tomto stretnutí vyjadril aj k svojmu zdravotnému stavu. Pre ochorenie ischias bol totiž nútený delegovať omše minulú nedeľu a v pondelok na iného celebranta a odložiť aj svoje novoročné stretnutie s veľvyslancami pri Svätej stolici. Na stretnutí so sudcami Rímskej róty sa ospravedlnil za to, že príhovor prednáša po sediačky, "keďže ischias je nepríjemným hosťom".



Ischias môže spôsobiť bolesti chrbta a nôh a je spôsobený stláčaním nervových koreňov alebo sedacieho nervu, ktorý vedie od dolnej časti chrbtice po stehno.



Pre toto ochorenie neodslúžil pápež 31. decembra v Bazilike svätého Petra ani koncoročnú bohoslužbu a ani omšu na Nový rok. Požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu) však počas vystúpenia v knižnici Apoštolského paláca udelil.



Pápež v dôsledku ischiasu chodí mierne zhrbený, jeho zdravotný stav je však celkovo dobrý, a to aj napriek tomu, že mu ako mladému mužovi po rozvinutí infekcie lekári odobrali časť pľúc.



Začiatkom tohto mesiaca bol pápež František zaočkovaný proti vírusovému ochoreniu COVID-19. Očkovaniu sa podrobil aj jeho predchodca na Petrovom stolci, emeritný pápež Benedikt XVI., ktorý žije v kláštore vo vatikánskych záhradách.