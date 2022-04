Pápež na Štvrtok svätého týždňa umyl nohy väzenkyniam a väzňom

Vatikán 14. apríla (TASR) - Pápež František na Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok) symbolicky umyl nohy 12 väzňom vo väznici Civitavecchia neďaleko Ríma. Išlo o jeho tradičný rituál, ktorým chcel vyjadriť pokoru a upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.



"My, kňazi, by sme mali byť prví, ktorí budú slúžiť iným, nie vykorisťovať iných," povedal väzňom a väzenkyniam počas krátkej improvizovanej homílie vo väzenskej kaplnke. "Ja nikoho nesúdim. Snažím sa slúžiť všetkým," dodal najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi.



František vo štvrtok ráno slúžil v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne omšu svätenia olejov, ktorá bola pre neho príležitosťou stretnúť sa s celým kňazským zborom Rímskej diecézy. V homílii povzbudil kňazov, aby prijali "Pánove pozvanie byť mu verní a byť verní jeho zmluve".



Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok), v deň, keď si kresťania pripomínajú Ježišovu smrť ukrižovaním, bude pápež predsedať tradičnej modlitbe Krížovej cesty (Via Crucis) v rímskom Koloseu.