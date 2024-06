Pápež na summite G7 apeloval na zákaz zbraní, ktoré zabíjajú autonómne

Fasano 14. júna (TASR) - Pápež František vyzval v piatok na zákaz "smrtiacich autonómnych zbraní". Vyjadril sa tak na summite skupiny G7 v Taliansku, na ktorom sa zúčastnil ako vôbec prvý pápež v dejinách a svoj prejav využil na to, aby poukázal na nebezpečenstvá umelej inteligencie (AI) nasadzovanej v ozbrojených konfliktoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Vzhľadom na tragédiu, akou sú ozbrojené konflikty, je naliehavo potrebné prehodnotiť vývoj a používanie zariadení, ako sú takzvané 'smrtiace autonómne zbrane', a v konečnom dôsledku zakázať ich používanie," povedal pápež. "Začať treba účinným a konkrétnym záväzkom k väčšej a riadnej ľudskej kontrole. Nijaký stroj by sa nikdy nemal rozhodnúť vziať človeku život," povedal.



Umelá inteligencia sa už teraz používa na bojisku, jej využitie v konfliktoch však vyvoláva obavy z rizika ďalšej eskalácie, ako aj vôbec absencie ľudskej úlohy pri takomto rozhodovaní. AI je síce rýchlejšia, ale nie nevyhnutne bezpečnejšia a jej nasadenie prináša etické aj právne problémy, poznamenáva AFP.



"Umelá inteligencia (je) vzrušujúcim, ale zároveň desivým nástrojom... Odsúdili by sme ľudstvo na budúcnosť bez nádeje, ak by sme mu vzali možnosť rozhodovať o sebe a svojich životoch tým, že ho odsúdime na závislosť od rozhodnutí strojov," varoval pápež na summite G7. "Musíme zabezpečiť a ochrániť priestor pre riadnu ľudskú kontrolu rozhodnutí, ktoré robia programy umelej inteligencie: závisí od toho aj samotná ľudská dôstojnosť," dodal František.



Pápež v piatok na okraj summitu G7 absolvoval aj viacero bilaterálnych stretnutí, napríklad aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom či kanadským premiérom Justinom Trudeauom.



Skupina G7, ktorú tvoria Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené štáty a Taliansko, v piatok vyhlásila, že umelá inteligencia "môže zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore pokroku a rozvoja" v spoločnosti. Lídri týchto krajín zároveň priznali, že čo sa týka ozbrojených konfliktov, je potrebné vytvoriť nejaký rámec na zodpovedné využívanie AI.



Umelá inteligencia má na tzv. strategickej úrovni v budúcnosti napríklad vytvárať modely bojísk a navrhovať, ako vhodne reagovať na útoky, možno dokonca zarátajúc aj potenciálne použitie jadrových zbraní, približuje AFP.



Ešte pred príchodom na summit hostil František vo Vatikáne vyše 100 komikov z dovedna 15 krajín vrátane amerických celebrít Whoopi Goldbergovej, Jimmyho Fallona, Chrisa Rocka, Stephena Colberta či Conana O'Briena, informuje agentúra AP.