Pápež na sviatok Zjavenia Pána vyzval veriacich na kultúru prijatia

Rím 6. januára (TASR) - Pápež František na Slávnosť Zjavenia Pána (Epifánia, na Slovensku tiež Traja králi) v pondelok počas omše v Bazilike sv. Petra vyzval veriacich, aby podporovali kultúru prijímania a integrácie vo svojich komunitách a odmietali diskrimináciu. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Slávnosť Zjavenia Pána pripadá deň, keď podľa Biblie mudrci z Východu vedení hviezdou prišli do Betlehema navštíviť novonarodeného Ježiša. František povedal, že hviezda, ktorá vedie ľudstvo k Bohu, nerobí rozdiely medzi etnickými, jazykovými alebo národnými skupinami a je tu pre všetkých.



Evanjeliový záznam tohto príbehu (Mt 2, 1 – 12) neuvádza ich počet, kráľovskú hodnosť ani mená; podľa tradície majú mená Gašpar, Melichar a Baltazár.



"Robíme dobre, keď o tom dnes meditujeme, vo svete, v ktorom sú jednotlivci a národy vybavené stále silnejšími komunikačnými prostriedkami, a napriek tomu sa zdá, že sú menej ochotné chápať, akceptovať a stretávať sa s druhými v ich rozmanitosti," povedal v homílii.



Boh vyzýva kresťanov, aby odmietli všetko, čo diskriminuje, vylučuje a zavrhuje ľudí, povedal pápež. Namiesto toho vyzval na podporu "silnej kultúry prijatia, v ktorej sú úzke miesta strachu a odsúdenia nahradené otvorenými priestormi stretnutia, integrácie a zdieľania života; bezpečné priestory, kde každý nájde teplo a úkryt." František podľa evanjelia dlhodobo hlása potrebu privítať cudzincov, najmä migrantov.



Pondelková omša ukončila pre 88-ročného pápeža mimoriadne namáhavé obdobie, ktoré sa časovo zhodovalo so začiatkom Svätého roka 2025. Koná sa raz za 25 rokov a očakáva sa, že privedie do Ríma v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov viac ako 30 miliónov pútnikov.



Tento týždeň pápež ešte pokrstí niekoľko detí v Sixtínskej kaplnke, prednesie svoj každoročný prejav o zahraničnej politike diplomatickému zboru Svätej stolice, stretne sa s končiacim americkým prezidentom Joem Bidenom.