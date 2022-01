Pápež na trojkráľovej omši kritizoval ľahostajnosť v spoločnosti

Vatikán 6. januára (TASR) - Pápež František počas štvrtkovej omše na sviatok Troch kráľov vo vatikánskej Bazilike svätého Petra kritizoval ľahostajnosť v spoločnosti a ľudí vyzval, aby nezatvárali oči pred nespravodlivosťou. Informovala o tom agentúra DPA.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi tiež na ľudí apeloval, aby boli vo svojej viere statoční a neprepadli pohodlnosti. "Sme fixovaní na naše potreby, na to, čo jeme, čo by sme si mali obliekať, a túžbu po tom, čo tieto veci presahuje, nechávame zmiznúť," uviedol 85-ročný pápež.



Katolícki veriaci si počas sviatku Zjavenia Pána (Troch kráľov) pripomínajú mudrcov z Východu - postavy z Evanjelia podľa Matúša - ktoré navštívili Ježiša krátko po jeho narodení v Betleheme a priniesli mu dary. Celebrovaním štvrtkovej omše pápež uzavrel vianočné oslavy v rímskokatolíckej cirkvi. Zároveň vyslovil vianočné priania východným cirkvám, ktoré podľa juliánskeho kalendára slávia narodenie Ježiša Krista v piatok 7. januára a nie 25. decembra.



"To, po čom túžime, nás utvára," uviedol pápež s tým, že bez túžby po Bohu chýba ľuďom na ceste životom vnútorná motivácia. Kríza viery u jednotlivcov i v rámci spoločnosti má podľa jeho slov čosi do činenia so "stratou túžby po Bohu", s "únavou ducha", píše agentúra APA. Ako prízvukoval pápež František, ľudia na rozdiel od spomínaných troch mudrcov, ktorí sa nechali viesť hviezdou, zabudli zdvíhať svoj zrak k nebu a príliš sa upli na pozemské záležitosti.