Pápež na Veľkonočnú nedeľu udelil požehnanie Urbi et orbi

Rím 20. apríla (TASR) - Pápež František, ktorý sa zotavuje z ťažkého zápalu pľúc, udelil na Veľkonočnú nedeľu svoje tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu). V prejave uviedol, že „rastúca atmosféra antisemitizmu na celom svete je znepokojujúca“, a zároveň odsúdil situáciu v Pásme Gazy a zopakoval svoju výzvu na prímerie. Vyzval tiež na pokračovanie úsilia dosiahnuť mier na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.



Osemdesiatosemročný pápež tradične predniesol požehnanie „Urbi et orbi“ z balkóna Baziliky svätého Petra po omši pri príležitosti Veľkonočnej nedele. Pápež toto slávnostné požehnanie udeľuje aj v ďalšie významné sviatky v živote cirkvi. František však vynechal nedeľnú omšu, ktorú namiesto neho na Námestí svätého Petra pred tisíckami veriacich odslúžil kardinál Angelo Comastri.



Svätý Otec na úvod požehnania zaprial veriacim požehnané veľkonočné sviatky a následne poprosil, aby za neho prečítali veľkonočné posolstvo, ktoré si podľa AFP osobne vypočulo približne 35.000 ľudí.



V posolstve pápež poznamenal, že tohtoročnú Veľkú noc oslavujú naraz katolíci a pravoslávni.



„Myslím na obyvateľov Gazy a najmä na jej kresťanskú komunitu, kde hrozný konflikt naďalej spôsobuje smrť a ničenie a vytvára dramatickú a žalostnú humanitárnu situáciu,“ znel pápežov tradičný veľkonočný príhovor, ktorý predniesol spolupracovník.



Vyzval všetky znepriatelené strany, aby zastavili paľbu, prepustili rukojemníkov, pomohli ľudom, ktorí hladujú a túžia po pokoji v budúcnosti.



Taktiež vyzval na modlitby za kresťanské komunity v Sýrii a Libanone. „Myslím aj na obyvateľov Jemenu, kde vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete,“ pokračoval v prejave.



Vyzval, aby všetci zainteresovaní naďalej pokračovali v úsilí dosiahnuť mier na Ukrajine. Spomenul tiež africké národy sužované konfliktmi, napríklad Konžskú demokratickú republiku, Sudán či Južný Sudán.



„Mier nemôže existovať bez slobody náboženského vyznania, slobody myslenia, slobody prejavu a rešpektovania názorov iných,“ vyhlásil. Podotkol, že mier nie je možný bez skutočného odzbrojenia, a snaha ochrániť svoju krajinu sa podľa pápeža nesmie zmeniť na preteky v zbrojení.



František sa momentálne zotavuje po 38 dní trvajúcej hospitalizácii, počas ktorej v rímskej nemocnici bojoval so život ohrozujúcim obojstranným zápalom pľúc.



Médiá ešte pred začiatkom omše informovali, že nie je jasné, či sa pápež pre svoj zdravotný stav zúčastní nedeľnej slávnosti.



Na Zelený štvrtok pápež navštívil väznicu Regina Coeli v rímskej štvrti Trastevere južne od Vatikánu. Stretol sa s približne 70 väzňami a po modlitbe každého z nich osobne pozdravil. Väzňom povedal, že im nemôže umyť nohy tak, ako zvykne počas tohto sviatku, uviedol však, že sa za týchto väzňov a ich rodiny modlí.



Pápež podľa AFP po prvýkrát od jeho zvolenia vynechal väčšinu podujatí Veľkého týždňa, ako napríklad piatkovú krížovú cestu v rímskom Koloseu a sobotňajšiu veľkonočnú vigíliu v Bazilike svätého Petra, kde delegoval svoje povinnosti na kardinálov. V sobotu večer sa František nakrátko objavil na invalidnom vozíku v Bazilike svätého Petra.



Na nedeľnej veľkonočnej omší sa zúčastnilo približne 300 kardinálov, biskupov a kňazov, píše AFP.



Organizátori očakávali ešte väčšie davy ľudí ako obvykle vzhľadom Svätý rok 2025 (Jubileum) katolíckej cirkvi. DPA uviedla, že počas tohtoročnej Veľkej noci očakávali v Ríme milión návštevníkov.