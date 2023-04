Pápež na Zelený štvrtok umyje nohy väzňom v zariadení pre mladistvých

Rím 5. apríla (TASR) - Pápež František umyje na Zelený štvrtok nohy 12 väzňom v nápravnovýchovnom zariadení pre mladistvých Casal del Marmo v Ríme. Tento obrad pripomína počínanie Ježiša Krista, ktorý umyl nohy 12 apoštolom počas poslednej večere pred svojím ukrižovaním. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Obrad sa uskutoční v rámci omše na pamiatku Pánovej večere, ktorá bude o 16.00 h v uvedenej väznici pre mladistvých páchateľov a podľa portálu Vatican News nebude prístupná verejnosti, avšak mala by byť vysielaná prostredníctvom internetu. Pápež každého z 12 maloletých, ktorí sú rôznych národností, po umytí nôh aj objíme.



Pápež sa do tohto zariadenia vráti po desiatich rokoch. Už počas prvého roku svojho pontifikátu v roku 2013 - len krátko po svojom zvolení - tam totiž slávil obrady Zeleného štvrtka. Odvtedy si vždy vyberal na tento obrad zariadenia pre ľudí nachádzajúcich sa v rôznych ťažkých situáciách. Minulý rok si zvolil väzenský komplex v prístavnom meste Civitavecchia severne od Ríma. V rokoch 2020 a 2021 bol tento však obrad zrušený z dôvodu obmedzení spôsobených pandémiou koronavírusu.



Pápež František strávil minulý týždeň tri dni v nemocnici v Ríme, kde ho hospitalizovali pre problémy s dýchaním a zistili mu zápal priedušiek. V sobotu ho prepustili a hneď na druhý deň - na Kvetnú nedeľu - sa zúčastnil na omši na Námestí svätého Petra.



František bude predsedať bohoslužbám aj počas Veľkého piatka, Bielej soboty a po omši na Veľkonočnú nedeľu prednesie aj tradičné posolstvo Urbi et Orbi (Mestu a svetu).