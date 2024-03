Pápež na Zelený štvrtok umyl nohy väzenkyniam v rímskej väznici

Vatikán 28. marca (TASR) - Pápež František vo štvrtok umyl a pobozkal nohy 12 väzenkyniam v rímskej väznici Rebibbia. Išlo o súčasť obradov Zeleného štvrtka, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a ANSA.



Išlo o ženy rôznej štátnej príslušnosti a niektoré z nich sa počas rituálu neubránili slzám, píše ANSA. František (87) sa pohyboval pomocou invalidného vozíka. V poslednom období mal tiež problémy s dýchacími cestami. Počas obradu vo väznici i štvrtkovej predpoludňajšej omše vo Vatikáne sa však zdal v dobrom zdravotnom stave, približuje AP.



Tento obrad je spomienkou na počínanie Ježiša Krista, ktorý na Zelený štvrtok počas poslednej večere umyl nohy 12 apoštolom. Pápež povedal, že Ježiš tiež prejavuje pokoru a gestom umývania nôh potvrdzuje pre veriacich význam svojich slov: "Neprišiel som, aby mi slúžili, ale aby som slúžil".



František po svojom nástupe do funkcie pápeža v roku 2013 priniesol prevrat do tohto obradu a trval na tom, že medzi 12 osôb zahrnie aj ženy a ľudí iných vierovyznaní. Predchádzajúci pápeži zahŕňali do umývania len mužov katolíkov a uskutočňovali ho v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne.