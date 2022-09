Pápež: Náboženstvo nesmie byť zneužívané na ospravedlňovanie vojny

Nur-Sultan 14. septembra (TASR) - Pápež František počas návštevy Kazachstanu vyhlásil, že náboženstvo nesmie byť zneužívané na ospravedlňovanie "zla" vojny a že z Boha nemožno robiť rukojemníka "ľudskej túžby po moci".



Najvyšší pontifex to uviedol v utorok na úvod dvojdňového medzinárodného Kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev v kazašskej metropole Nur-Sultan.



František zároveň vyzval približne 80 zhromaždených biskupov, patriarchoch, rabínov, imámov a muftiov či predstaviteľov budhizmu a taoizmu, aby sa spoločne zjednotili v odsúdení vojny.



Medzi účastníkmi bol aj metropolita Antonij, vysokopostavený predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyjadruje rozhodnú podporu vojenskej agresii Ruska voči Ukrajine. Na kongres v Nur-Sultane, zameraný na podporu medzináboženského dialógu, mal pôvodne pricestovať aj moskovský patriarcha Kirill, ktorý však svoju účasť napokon odriekol.



František pred niekoľkými mesiacmi vyjadril nádej, že sa popri konferencii v Kazachstane stretne aj s patriarchom Kirillom. Po ruskej invázii na Ukrajinu však odsúdil moskovského patriarchu za ospravedlňovanie vojny a zdôraznil, že cirkev by nemala slúžiť štátnej moci ani jej predstaviteľom.



Pápež vo svojom otváracom príhovore vyjadril presvedčenie, že ten, kto umožňuje, aby sa dialo zlo a nestavia sa mu na odpor, nemôže byť považovaný za skutočného veriaceho. Rusko ani vojnu na Ukrajine však výslovne nespomenul.



"Ak je Stvoriteľ... pôvodcom ľudského života, ako môžeme my, ktorí sa nazývame veriacimi, súhlasiť s deštrukciou ľudského života?... Spoločne sa usilujme o to, aby zo Všemohúceho (Boha) nikto nemohol robiť rukojemníka ľudskej túžby po moci," uviedol 85-ročný František, ktorý sa aktuálne pre bolesti kolena pohybuje na invalidnom vozíku.



Zároveň vyjadril túžbu, aby sa predstavitelia náboženstiev nikdy neuchyľovali k obhajobe násilia a nedovolili, aby bolo duchovno zneužívané na svetské záležitosti a mocenské hry. Podľa Františka by, naopak, mali podporovať mier a riešenie sporov prostredníctvom dialógu a rokovaní.



Pápež pricestoval na trojdňovú apoštolskú návštevu Kazachstanu v utorok. Po prílete do Nur-Sultanu absolvoval krátke stretnutie s tamojším prezidentom Kasymom-Žomartom Tokajevom a potom predniesol príhovor k miestnym predstaviteľom a členom diplomatického zboru.