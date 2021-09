Pápež: Cirkev by sa mala starať o zneužívané obete, nie o svoju povesť

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP

Vatikán 19. septembra (TASR) - Pápež František vyzval katolíkov, aby sa sústredili na obete zneužívania duchovnými v katolíckej cirkvi, a nie na obavy o jej povesť. V nedeľu o tom informovala agentúra DPA.Vo videoposolstve adresovanom účastníkom medzinárodnej konferencie o ochrane maloletých v cirkvi, ktorá sa začala v nedeľu vo Varšave, pápež zdôraznil, že "jedine vtedy, keď sa cirkev postaví čelom k pravde o tomto krutom konaní a pokorne požiada obete o odpustenie, bude schopná stať sa znova útočiskom pre všetkých, ktorí to potrebujú".Na konferencii vo Varšave sa zúčastňujú zástupcovia Svätej stolice a cirkví strednej a východnej Európy, ako aj laickí odborníci na danú problematiku.Cieľom konferencie je integrovať opatrenia v oblasti prevencie sexuálneho zneužívania maloletých. Bude sa zaoberať aj reakciou cirkvi na krízu sexuálneho zneužívania v danej časti sveta a ťažkosťami, s ktorými sa v boji proti tomuto javu stretáva.Vo svojom videoposolstve pápež zdôraznil, že ochrana tých najzraniteľnejších pred zneužívaním je spoločným poslaním. Vyzýval, aby sa cirkev vydala "na cestu konkrétnych reforiem", ktoré by zamedzili ďalším prípadom zneužívania a viedli k reálnym a dôveryhodným zmenám.Podľa spravodajského webu Vatican News pápež zdôraznil, že "nejde len o budúcnosť cirkvi, ale aj o ľudské srdcia".uviedol pápež.Účastníkov konferencie súčasne ubezpečil, že "v týchto ťažkých časoch nie ste sami".vysvetlil.Pápež František zvolal na február roku 2019 do Vatikánu predsedov všetkých biskupských konferencií, aby sa na stretnutí o ochrane maloletých v Cirkvi zaoberali otázkou sexuálneho zneužívania maloletých členmi kléru. Konferencia, ktorá sa do 22. septembra koná vo Varšave, sa zameriava na región strednej a východnej Európy.