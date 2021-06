Pápež napísal ďakovný list kňazovi, ktorý pracuje s LGBTQ komunitou

Vatikán 28. júna (TASR) – Pápež František sa listom poďakoval americkému kňazovi za „pastoračnú horlivosť", s ktorou vykonáva svoj apoštolát medzi ľuďmi z komunity LGBTQ. K zverejneniu obsahu tohto listu došlo v čase, keď je Vatikán terčom kritiky za riešenie tejto otázky.



James Martin z rehole Spoločnosti Ježišovej (SJ) v pondelok zverejnil pápežom rukou a v španielčine napísaný list na sociálnej sieti Twitter a pripojil k nemu aj anglický preklad. List dostal uplynulý víkend, počas webinára venovaného podpore komunity LGBTQ.



Pápež v liste píše, že Boh „sa s láskou približuje ku každému zo svojich detí, ku všetkým a ku každému z nich. Jeho srdce je otvorené každému. On je Otec."



Podľa agentúry AFP pápež v liste zdôrazňuje inkluzívnu povahu svojej viery, keď uvádza, že „Boží štýl' má tri rysy: blízkosť, súcit a vľúdnosť. Takto (Boh) pristupuje ku každému z nás". Pápež František vo svojom liste konštatuje, že v prípade Martinovej práce vníma, že sa neustále snaží napodobňovať tento „Boží štýl".



„Si kňazom pre všetkých," ocenil pápež a ubezpečil Martina, že naňho bude pamätať vo svojich modlitbách, aby mohol pokračovať vo svojom diele „týmto spôsobom: byť blízko, súcitný a s veľkou vľúdnosťou".



Svoj list, datovaný 21. júnom 2021, pápež uzavrel uistením, že sa modlí aj za Martinových farníkov, a poprosil ho, aby naňho pamätal v modlitbách.



František od svojho zvolenia za pápeža už viackrát vyvolal polemiku o svojom liberálnom postoji k sexuálnej orientácii, ktorý je v rozpore s vierou mnohých konzervatívcov v katolíckej cirkvi.



Veľkú diskusiu i očakávania tak vyvolalo pápežovo vyjadrenie v rámci rozhovoru pri návrate zo Svetového dňa mládeže v Riu de Janeiro, keď povedal: „Ak je človek homosexuál a hľadá Pána s dobrou vôľou, kto som ja, aby som ho súdil?“



Pápež František často prijíma homosexuálov a vydáva pokyny, že by v cirkvi mali byť prijatí.



Jeho postoj k manželstvu ako zväzku muža a ženy je však plne v súlade s učením katolíckej cirkvi. Opakovane tiež kritizuje „genderovú teóriu" ako ideologický projekt, ktorý „popiera prirodzený rozdiel medzi mužom a ženou".



Talianske médiá minulý týždeň upozornili na bezprecedentný zásah Vatikánu do talianskych vnútorných záležitostí, keď Svätá stolica podala diplomatický protest proti návrhu talianskeho zákona proti homofóbii.



Vatikánu prekáža, že návrh zákona obsahuje nástroje na stíhanie za diskrimináciu a podnecovanie násilia voči homosexuálnym, lesbickým, transrodovým a zdravotne postihnutým osobám.



Návrh zákona tiež nezbavuje talianske katolícke školy povinnosti zapojiť sa do národného dňa proti homofóbii, stanoveného na 17. mája.



Podľa denníka Corriere della Sera Vatikán vo svojom liste, verbálnej nóte, deklaroval, že tento zákon je porušením slobody vierovyznania a prejavu zaručených konkordátom, dvojstrannou zmluvu medzi Talianskou republikou a Svätou stolicou.



Taliansky premiér Mario Draghi na kritiku Vatikánu reagoval, že Taliansko je sekulárny štát so suverénnym parlamentom.