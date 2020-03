Pápež napriek karanténe navštívil dva rímske kostoly

Vatikán 15. marca (TASR) - Pápež František napriek karanténe, ktorá v súvislosti s chorobou COVID-19 platí v Taliansku, navštívil v nedeľu dva rímske kostoly, pričom sa v jednom z nich modlil za ukončenie globálnej pandémie a jej obete.



Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.



František (83) najskôr zavítal do baziliky Santa Maria Maggiore a následne odkráčal do kostola San Marcello al Corso, uviedli vatikánske zdroje vo vyhlásení. Pápež si vybral tento kostol preto, že sa v ňom nachádza "zázračný kríž", ktorý v roku 1522 niesli mestom za skončenie epidémie.



František sa modlil za "skončenie pandémie, ktorá sužuje Taliansko i celý svet, prosil o uzdravenie chorých a pripomenul si tých, ktorí ochoreniu podľahli", uviedol vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Pápež sa vrátil do Vatikánu približne po 90 minútach od odchodu zo svojho sídla.



Taliansko v nedeľu zaznamenalo 368 ďalších úmrtí na COVID-19, čo je v tejto krajine najvyšší nárast za 24-hodinový časový úsek. Celkovo sa tamojší počet mŕtvych vyšplhal na 1809 - najviac mimo Číny, kde epidémia koncom minulého roka vypukla. Pandémia postihla celosvetovo viac než 156.000 ľudí a zabila vyše 5800.



Taliani sa na základe vládneho dekrétu musia zdržiavať vo svojich domovoch, aby sa tak zamedzilo šíreniu koronavírusu, ktorý ochorenie spúšťa. V krajine bolo diagnostikovaných vyše 24.700 ľudí.



Choroba u väčšiny ľudí spôsobuje iba mierne symptómy, ale u niektorých - najmä starších osôb a ľudí s podlomeným zdravím - môže spôsobiť závažný zdravotný stav alebo smrť. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa však veľká väčšina ľudí, ktorí ochorejú na COVID-19, uzdraví v priebehu niekoľkých týždňov.