Pápež nariadil výstavbu solárnej farmy pre potreby Vatikánu

Vatikán 27. júna (TASR) - Pápež František, ktorý je hlasným podporovateľom boja proti klimatickej zmene a ochrany životného prostredia, v stredu nariadil výstavbu fotovoltaického zariadenia na pokrytie energetických potrieb Vatikánu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



František v osobnom pápežskom dekréte s názvom Motu proprio (Z vlastnej iniciatívy) vyjadril želanie, aby bola solárna farma postavená za vatikánskymi múrmi v lokalite Santa Maria di Galeria, na severozápadnom okraji Ríma.



Táto oblasť s rozlohou 424 hektárov patrí Vatikánu a nachádzajú sa tam vysielače Vatikánskeho rozhlasu, ktorým bude nová solárna farma taktiež dodávať elektrinu. V dokumente sa neuvádza, aké veľké bude zariadenie, ani kedy bude hotové.



"Musíme prejsť na model udržateľného rozvoja, ktorý znižuje emisie skleníkových plynov do atmosféry, a smeruje ku klimatickej neutralite," uviedol 87-ročný pápež v dekréte.



František vo svojej prelomovej encyklike Laudato si' (Buď pochválený) z roku 2015 varoval pred nebezpečenstvami a výzvami súvisiacimi so zmenou klímy, pričom poukázal na potrebu obmedziť využívanie fosílnych palív.



Vo svojej vlaňajšej apoštolskej exhortácii Laudate Deum (Chváľte Boha) uviedol, že prechod na obnoviteľné zdroje energie postupuje príliš pomaly. Váhajúcich politikov a popieračov klimatickej zmeny vyzval, aby zmenili svoj názor s tým, že nemôžu zamlčovať ľudské príčiny alebo sa vysmievať vede.



Vo Vatikáne, mestskom štáte uprostred Ríma, sa nachádza ústredie svetovej katolíckej cirkvi. Je to najmenšia krajina na svete, pokiaľ ide o rozlohu (0,49 kilometra štvorcového) i počet obyvateľov (približne 800).