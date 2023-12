Pápež: Naše srdcia sú dnes večer v Betleheme

Vatikán 24. decembra (TASR) - Pápež František v nedeľu v kázni počas štedrovečernej omše v Bazilike sv. Petra hovoril o vojnovom konflikte vo Svätej zemi a vyzval na mier, informovala agentúra Reuters.



Bezpečnostné opatrenia v okolí Námestia sv. Petra boli prísne kvôli hrozbe terorizmu hlásenej z viacerých európskych metropol: okolo námestia boli rozmiestnené obrnené vozidlá, dodala agentúra MTI.



"Dnes večer sú naše srdcia v Betleheme, kde je Knieža pokoja opäť odmietnutý márnou logikou vojny, rinčaním zbraní, ktoré mu aj dnes bránia nájsť si miesto vo svete," povedal pápež v príhovore k asi 6500 veriacim, medzi ktorými boli náboženskí vodcovia a zástupcovia diplomatického zboru. Tí, ktorí sa nezmestili do baziliky, sledovali omšu na projektoroch na Námestí sv. Petra.



Agentúra DPA vo svojej správe o omši vo Vatikáne poznamenala, že v Betleheme na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu, kde sa podľa Biblie Ježiš narodil, nie sú počas Vianoc - na rozdiel od minulých rokov - takmer žiadni pútnici alebo turisti a žiadne vianočné stromčeky či iné ozdoby. Prístup do mesta je obmedzený, izraelská armáda na vstupoch vybudovala zátarasy.



František vo svojom príhovore povedal, že skutočným posolstvom Vianoc je mier a láska, a vyzval ľudí, aby neboli posadnutí svetským úspechom a "modloslužbou konzumu".



Dodal, že aj keď pre mnohých môže byť ťažké sláviť Vianoce v "tomto svete, ktorý je taký kritický a nemilosrdný", mali by sa pokúsiť spomenúť si na to, čo sa stalo v "prvé Vianoce". "Dnes večer láska mení históriu," uviedol.



Pápež svoju kázeň predniesol niekoľko hodín po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu avizoval, že Izrael "nemá inú možnosť, ako pokračovať v boji" s cieľom, aby "Gaza už nikdy nepredstavovala hrozbu pre Izrael".



Ako informoval spravodajský web Vatican News, v deň slávnosti Narodenia Pána - 25. decembra - udelí pápež František požehnanie Urbi et orbi – Mestu a svetu. Stane sa tak napoludnie z loggie Vatikánskej baziliky.



V záverečný deň občianskeho roka - 31. decembra - bude pápež o 17:00 h v Bazilike sv. Petra sláviť prvé vešpery zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky spojené s ďakovným spevom Te Deum za práve skončený rok.



Prvý deň nového kalendárneho roka bude v katolíckej cirkvi slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a v poradí už 56. svetovým dňom pokoja. František bude celebrovať omšu o 10.00 h vo Vatikánskej bazilike.



Na slávnosť Zjavenia Pána, nazývanej aj Traja králi, bude mať František omšu v Bazilike sv. Petra o 10:00 h a na sviatok Ježišovho krstu, ktorý pripadne 8. januára, pokrstí viacero detí zamestnancov Vatikánu. Stane sa tak počas omše so začiatkom o 09:30 h v Sixtínskej kaplnke.