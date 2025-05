Pápež navrhol sprostredkovanie rokovaní medzi krajinami vo vojne

Vatikán 14. mája (TASR) - Pápež Lev XIV v stredu ponúkol sprostredkovanie rokovaní medzi lídrami krajín, ktoré sú vo vojne. Podľa svojich slov vynaloží „všetko úsilie, aby tento mier presadil“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nová hlava cirkvi pôvodom z USA zároveň vyzvala katolíkov na Blízkom východe, aby neopúšťali svoju domovinu v rámci prejavu k členom východných katolíckych cirkví. „Kto vie zaspievať lepšie ako vy pieseň nádeje aj uprostred priepasti násilia?“ povedal pápež v zaplnenej aule Pavla VI. vo Vatikáne.



„Od Svätej zeme po Ukrajinu, od Libanonu po Sýriu, od Blízkeho východu po Tigraj a Kaukaz, koľko násilia vidíme,“ poznamenal. Vyzval tiež ľudí k modlitbe za mier. „Zo svojej strany vynaložím všetko úsilie, aby tento mier zvíťazil,“ zdôraznil.



„Svätá stolica je vždy pripravená pomôcť pri spájaní nepriateľov, tvárou v tvár, (pomôcť im) hovoriť spolu, aby národy na celom svete opäť našli nádej a získali späť dôstojnosť, ktorú si zaslúžia, dôstojnosť mieru,“ vyhlásil Lev. „Národy nášho sveta túžia po mieri a ja apelujem na ich vodcov z celého srdca: Poďme sa stretnúť, poďme sa porozprávať, poďme rokovať!“ dodal.



Pápež o tom hovoril na podujatí k jubilejnému Svätému roku 2025. Bolo venované 23 východným katolíckym cirkvám z východnej Európy, Blízkeho východu, Indie a niektorých oblastí Afriky. Vo výzve na ukončenie konfliktov, ktorá dominuje jeho doterajším príhovorom sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na dosiahnutí mieru.



„Ďakujem Bohu za tých kresťanov... ktorí predovšetkým na Blízkom východe zotrvávajú vo svojej vlasti a odolávajú pokušeniu opustiť ju,“ povedal. „Kresťania musia dostať príležitosť, a to nielen slovne, aby mohli zostať vo svojich rodných krajinách so všetkými právami potrebnými na bezpečnú existenciu. Prosím, usilujme sa o to,“ dodal.



Nový pápež Lev XIV prevzal pontifikát od pápeža Františka, ktorý zomrel 21. apríla vo veku 88 rokov.