Pápež navštívi Konžskú demokratickú republiku a Južný Sudán

Rím 1. decembra (TASR) - Pápež František na začiatku budúceho roka navštívi Konžskú demokratickú republiku (KDR) a Južný Sudán. Návštevu afrického kontinentu absolvuje najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi od 31. januára do 5. februára. Vo štvrtok to oznámil hovorca Vatikánu Matteo Bruni. TASR informuje podľa správ agentúr ANSA a AFP.



Pápež mal tieto africké krajiny navštíviť už vlani v júli, avšak pre zdravotné problémy s kolenom musel cestu odložiť.



"Jeho Svätosť pápež František uskutoční ohlásenú apoštolskú cestu do Konžskej demokratickej republiky od 31. januára do 3. februára 2023, pričom navštívi mesto Kinshasa. Spolu s arcibiskupom z Canterbury a moderátorom valného zhromaždenia škótskej cirkvi následne od 3. do 5. februára absolvuje ekumenickú púť mieru do Džuby v Južnom Sudáne," uviedol Brunni vo vyhlásení.



Konžskú demokratickú republiku, kde je asi 40 percent obyvateľov katolíkov, navštívil najvyšší pontifex naposledy v auguste 1985. Vtedajší pápež Ján Pavol II. tam absolvoval dvojdňovú návštevu.



V Južnom Sudáne sa ku katolíkom hlási viac než 60 percent obyvateľov. Od vyhlásenia nezávislosti v roku 2011 sužuje túto krajinu veľká nestabilita, pripomína AFP.