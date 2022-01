Pápež navštívil obchod s nahrávkami, odniesol si LP platňu

Vatikán 12. januára (TASR) - Pápež František v utorok večer opustil Vatikán a vydal sa do rímskeho obchodu s hudobnými nosičmi, odkiaľ si odniesol platňu s klasickou hudbou. Na mieste ho nakrútil riaditeľ tlačovej agentúry Rome Reports, ktorý video zverejnil na sociálnej sieti Twitter. Informovali o tom agentúry AP, AFP a Reuters.



František bol v obchode Stereosound vedľa starovekého rímskeho Panteónu zhruba 12 minút. Majitelia sú údajne jeho dlhoroční priatelia. Hovorca Vatikánu povedal, že pápež išiel požehnať obchod, pretože bol nedávno zrekonštruovaný.



Podľa portálu Vatican News si pontifex z prevádzky odniesol LP platňu (33 RPM) s klasickou hudbou, ktorú mu počas návštevy darovala dcéra majiteľov obchodu. František je údajne "pravidelný zákazník", ktorý začal obchod navštevovať, ešte keď bol arcibiskupom. Počas svojich návštev Ríma totiž prespával v neďalekej budove.



Agentúra AFP pripomenula, že pápež je známy tým, že je "nepredvídateľný" a žije omnoho skromnejšie ako jeho predchodcovia. V roku 2015 si napríklad išiel vymeniť okuliare do optiky v centre Ríma. Nasledujúci rok išiel do obchodu, aby si kúpil nové ortopedické topánky.



Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi už dávnejšie priznal, že má rád klasickú hudbu, ale počúva aj tango.