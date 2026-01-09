< sekcia Zahraničie
Pápež naznačil nový štýl v riadení Katolíckej cirkvi
Pápež Lev XIV. vyhlásil, že má v úmysle každoročne zvolávať na spoločné stretnutie kardinálov z celého sveta.
Autor TASR
Vatikán 9. januára (TASR) — Pápež Lev XIV. vo štvrtok vyhlásil, že má v úmysle každoročne zvolávať na spoločné stretnutie kardinálov z celého sveta. Naznačil tým nový štýl riadenia Katolíckej cirkvi vrátane pravidelných konzultácií s jej najvyššími predstaviteľmi. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Na konci prvého konzistória Lev XIV. požiadal kardinálov, aby sa koncom júna v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla vrátili do Ríma na druhé zasadnutie a potom sa bude každoročne konať počas troch až štyroch dní, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni.
Pápež František sa pri riadení katolíckej cirkvi do značnej miery vyhýbal konzistóriám a kardinálskemu kolégiu ako celku. Namiesto toho si osobne vybral skupinu deviatich kardinálov, s ktorými sa stretával každých niekoľko mesiacov vo Vatikáne. Ešte pred konkláve kardináli vyzvali nového pápeža (v tom čase nebolo známe, kto ním bude), aby zvolával pravidelné konzistóriá a mohli mu radiť v naliehavých otázkach, ktorým cirkev čelí.
Lev XIV. dal jasne najavo, že si vypočul ich sťažnosti. Prvé konzistórium zvolal deň po ukončení Svätého roka 2025, čo v istom zmysle signalizuje zmeny počas jeho pontifikátu. Po konzistóriu povedal, že katolícku cirkev vidí ako misijnú a otvorenú svetu, ktorá „nehľadí len na seba“ a musí prinášať evanjelium všetkým ľuďom.
Arcibiskup Johannesburgu v Južnej Afrike kardinál Stefen Brislin povedal, že stretnutie tento týždňa umožnilo kardinálom navzájom sa spoznať, keďže mnohí pochádzajú zo vzdialených krajín a len zriedka cestujú do Ríma. Počas stretnutí pred konkláve sa kardináli sťažovali, že sa navzájom nepoznajú, čo pre niektorých predstavovalo problém aj pri výbere budúceho pápeža.
Na konci prvého konzistória Lev XIV. požiadal kardinálov, aby sa koncom júna v predvečer sviatku sv. Petra a Pavla vrátili do Ríma na druhé zasadnutie a potom sa bude každoročne konať počas troch až štyroch dní, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni.
Pápež František sa pri riadení katolíckej cirkvi do značnej miery vyhýbal konzistóriám a kardinálskemu kolégiu ako celku. Namiesto toho si osobne vybral skupinu deviatich kardinálov, s ktorými sa stretával každých niekoľko mesiacov vo Vatikáne. Ešte pred konkláve kardináli vyzvali nového pápeža (v tom čase nebolo známe, kto ním bude), aby zvolával pravidelné konzistóriá a mohli mu radiť v naliehavých otázkach, ktorým cirkev čelí.
Lev XIV. dal jasne najavo, že si vypočul ich sťažnosti. Prvé konzistórium zvolal deň po ukončení Svätého roka 2025, čo v istom zmysle signalizuje zmeny počas jeho pontifikátu. Po konzistóriu povedal, že katolícku cirkev vidí ako misijnú a otvorenú svetu, ktorá „nehľadí len na seba“ a musí prinášať evanjelium všetkým ľuďom.
Arcibiskup Johannesburgu v Južnej Afrike kardinál Stefen Brislin povedal, že stretnutie tento týždňa umožnilo kardinálom navzájom sa spoznať, keďže mnohí pochádzajú zo vzdialených krajín a len zriedka cestujú do Ríma. Počas stretnutí pred konkláve sa kardináli sťažovali, že sa navzájom nepoznajú, čo pre niektorých predstavovalo problém aj pri výbere budúceho pápeža.