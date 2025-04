Pápež nečakane navštívil Baziliku sv. Petra

Vatikán 10. apríla (TASR) - Pápež František vo štvrtok nečakane navštívil Baziliku svätého Petra vo Vatikáne s cieľom pozrieť sa na jej rekonštrukciu. Najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi sa napriek zotavovania z pneumónie už druhýkrát bez ohlásenia objavil na verejnosti po tom, čo sa už v stredu stretol s britským kráľom Karolom III. a jeho manželkou Kamilou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a AFP.



Vo štvrtok okolo 12.30 h prišiel pápež na vozíku do Baziliky svätého Petra s cieľom obhliadnuť si jej rekonštrukciu a pozdraviť robotníkov, uvádza agentúra ANSA. František okrem iného navštívil aj hrobku niekdajšieho pápeža svätého Pia X. Pápež sa následne vrátil do svojej rezidencie v Dome svätej Marty, kde pokračuje v liečbe.



František, ktorý sa počas 38-dennej liečby zápalu pľúc v nemocnici dvakrát ocitol na prahu smrti, sa do Vatikánu vrátil 23. marca. Napriek tomu, že mu lekári nariadili dvojmesačný odpočinok a rekonvalescenciu, sa minulú nedeľu prekvapivo objavil na Námestí svätého Petra a pozdravil sa s veriacimi a pútnikmi.



Vatikán v utorok informoval, že pápežov hlas a pohyblivosť sa zlepšujú, čo vyvoláva nádej, že sa bude môcť zúčastniť na obradoch nadchádzajúceho veľkonočného obdobia.