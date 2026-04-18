Pápež nechce viesť spor s Trumpom, bude naďalej hlásať mier
Trump v nedeľu na sociálnej sieti vyhlásil, že Lev XIV. je „slabý v otázkach kriminality a hrozný v zahraničnej politike“.
Vatikán 18. apríla (TASR) – Pápež Lev XIV. v sobotu povedal, že nechce polemizovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne v Iráne, bude však naďalej hlásať posolstvo mieru z evanjelia. Správy o svojich vyjadreniach počas aktuálnej cesty do Afriky označil pápež za „nie úplne presné vo všetkých ohľadoch“. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.
Pápež s novinármi počas letu z Kamerunu do Angoly hovoril aj o Trumpovej kritike na svoju adresu z uplynulého týždňa. Zdôraznil, že jeho slová o pustošení sveta „hŕstkou tyranov“ spred dvoch dní v Kamerune neboli zamerané proti šéfovi Bieleho domu. Pripravené boli už pred dvoma týždňami, „ešte dávno predtým, ako sa prezident vyjadril o mne a posolstve mieru, ktoré hlásam“.
Trump v nedeľu na sociálnej sieti vyhlásil, že Lev XIV. je „slabý v otázkach kriminality a hrozný v zahraničnej politike“. Zjavne reagoval na pápežovu rastúcu kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Pápež v pondelok povedal, že o vojne bude naďalej hovoriť otvorene, a Trump ho v utorok kritizoval znova.
Vo štvrtok Lev XIV. odsúdil lídrov, ktorí vynakladajú miliardy na vojny, a vyhlásil, že svet „pustoší hŕstka tyranov“. Trumpa priamo nespomenul. Vatikán zdôraznil, že keď pápež hovorí o mieri, má na mysli všetky vojny, nielen iránsky konflikt.
„Vyzeralo to, akoby som sa snažil polemizovať s prezidentom, o čo vôbec nemám záujem,“ povedal pápež v sobotu. „Objavil sa určitý naratív, ktorý nebol úplne presný vo všetkých ohľadoch, ale vychádzal z politickej situácie vytvorenej, keď počas prvého dňa (mojej) cesty prezident Spojených štátov vyslovil niekoľko poznámok na moju adresu,“ uviedol Lev XIV. „Veľa z toho, čo sa odvtedy napísalo, boli komentáre o komentároch, snažiace sa interpretovať, čo bolo povedané.“
Pápež dodal, že v hlásaní evanjelia bude pokračovať. „Do Afriky som prišiel predovšetkým ako pastier, hlava katolíckej cirkvi, aby som bol so všetkými katolíkmi po celej Afrike, slávil s nimi, povzbudil ich a sprevádzal,“ povedal.
